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涉中東戰事 孫衛東傳辦事不力 提前被免副外長

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
大陸外交部副部長孫衛東突被免職，外交界風聲指孫是因辦事不力，被提前退休。（新華社）
大陸外交部副部長孫衛東突被免職，外交界風聲指孫是因辦事不力，被提前退休。（新華社）

中國大陸人力資源和社會保障部於十四日發布國務院任免公告，公告本是例行的副部級官員任免，但大陸外交部副部長孫衛東突被免職，被認為有些敏感，外交界風聲指孫衛東因辦事不力，被提前退休。

大陸官員有副部級六十歲退休規例，但外交官因工作需要，可超期服役。是以孫衛東今年九月才滿六十歲，現在免職屬提前安排退休。

與孫衛東同時任免的，是大陸國家鐵路局副局長安路生。安路生去年十一月已滿六十，是以今次是延近半年才宣布任免，且是找到接班補位的人才宣布。與安路生的延期免職相對應，孫衛東的提前免職更顯非常規。

外間還注意到，孫衛東被免職，在大陸外交部官網上現任副部長和部長助理名單中，其個人資料已即時刪除，因而被認為事出敏感。但翻查大陸外交部官網，會發現其外交資料欄中，歷任外交部副部長和部長助理名單，孫衛東仍然在列，反而去找秦剛，在歷任部長中已被拿走。這被認為孫衛東有事，但非大事。另有消息說，孫衛東及夫人包吉氫均出身北京外交學院，屬學者型外交官，暫時未傳出有貪腐或違反外事紀律的事情。

是以外交界相信另一傳聞，即孫衛東在副部長中分管亞洲司，曾任駐印度、巴基斯坦大使，今次美以伊戰爭，巴基斯坦成了重要角色，而中共最高領導人現在極關注中東危機，外長王毅近期主要工作，基本上圍繞著中東事變。包括十三日與巴基斯坦外長通電話，過去三十日王毅有二十九件外事活動與中東事變有關。孫衛東有事，一因資訊不掌握，影響決策，二因不積極，影響中國成為事變中積極角色。

王毅 中共 大陸

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