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劍指美國 習近平：反對世界叢林法則

聯合報／ 記者陳湘瑾張鈺琪／綜合報導
大陸國家主席習近平（右）十四日上午在北京人民大會堂會見西班牙首相桑切斯（左）。（新華社）
大陸國家主席習近平（右）十四日上午在北京人民大會堂會見西班牙首相桑切斯（左）。（新華社）

中國大陸國家主席習近平昨在北京會見到訪的西班牙首相桑切斯時指出，當今世界亂象叢生，面臨公理和強權的較量，中國和西班牙都是有原則、講道義的國家，應加強溝通、鞏固互信、緊密合作，反對世界倒退回叢林法則，共同捍衛真正的多邊主義。

美國總統川普先是對各國發起關稅戰，繼而對委內瑞拉和伊朗發動軍事攻擊，衝擊全球經貿和能源價格，習近平對桑切斯的這番談話，被認為是劍指美國。

新華社報導，習近平昨上午在人民大會堂會見桑切斯時表示，雙方要始終將發展中西關係置於彼此對外政策重要位置，相互支持對方捍衛國家主權和領土完整。就國際局勢，習近平稱，如何對待國際法和國際秩序，反映的是一國的世界觀、秩序觀、價值觀和責任觀。要維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，推動實現平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動構建人類命運共同體。

據報導，桑切斯表示，西班牙堅定恪守一個中國原則，高度重視中國的大國地位。希望加強貿易、投資、新能源等領域合作。面對複雜嚴峻的國際形勢和頻發多發的衝突爭端，只有堅持多邊主義、推動構建多極世界才能為人類帶來持久和平。他並稱，西班牙反對「新冷戰」，反對「脫鉤斷鏈」，支持歐洲和中國增進溝通理解、加強合作。

英國金融時報指出，這場會談除雙邊經貿合作外，也觸及近期升高的伊朗與荷莫茲海峽局勢。報導認為，西班牙近來在伊朗戰事、加薩問題、軍費及社群媒體監管等議題上，與川普政府立場多有歧異，也使馬德里與北京在部分國際議題上的距離相對拉近。

大陸總理李強昨下午與桑切斯舉行會談。李強表示，中國和西班牙作為世界主要經濟體，共同維護多邊主義和自由貿易，堅定推動開放合作。中方願進口西班牙更多優質產品，鼓勵更多有實力的中資企業赴西班牙投資。中方願同西班牙加強新能源汽車、儲能等領域合作，打造更多綠色合作亮點。

另外，越共總書記、國家主席蘇林昨起對大陸進行為期四天訪問。蘇林抵達北京後，即乘高鐵前往雄安新區參訪。大陸政協主席王滬寧昨會見蘇林時表示，中方願同越方一道深化中越命運共同體建設。蘇林表示，願同中方深化政治互信，加強戰略對接。

這是蘇林首次以黨和國家領導人身分出訪大陸。蘇林預計尋求中方進一步投資基礎設施。去年習近平訪越時，雙方已擴大對主要鐵路走廊的合作，包括一條投資額達七十八億美元、連接港口城市海防與大陸邊境的線路。

李強 美國 中方

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