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中東衝擊推升通膨預期 專家：能源議題已升級為國安問題

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
圖為台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如。記者謝守真／攝影
圖為台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如。記者謝守真／攝影

美伊衝突引發全球政經變局，台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如14日在一場論壇上指出，此次中東戰爭不僅推升能源價格與通膨預期，也連動利率、美元與資產價格走勢；同時能源市場呈現明顯區域分化，亞洲承受較大衝擊，能源議題已提升為國安問題。

北威論壇14日下午舉行「美伊中東衝突全球政經影響」座談會，邀集多位學者專家討論美伊衝突下的全球政經連鎖反應。劉憶如在會上指出，市場普遍因戰爭與能源供應變動，預期通膨將上升，進一步推論美國可能升息，帶動殖利率與美元走強，也使黃金等資產同步受到影響。

劉憶如指出，市場普遍將焦點放在通膨與升息預期，進而連動美元走勢與資產價格變動。她並指，能源價格本身已呈現明顯區域分化，例如液化天然氣（LNG）在亞洲與歐洲價格（每單位18至20美元）明顯高於美國（每單位3美元），反映全球能源市場並非單一價格體系，而是區域供需結構差異所形成，「是具區域性差異的一種挑戰」。

劉憶如認為，近期中東衝突帶來的影響，對台灣而言關鍵不在於單一能源價格波動，而是能源結構背後的國安意涵，「綠能真的很重要」。過去社會多將綠能或能源轉型視為環保議題，但此次經驗顯示，能源問題本質上已上升為國家安全議題。她表示，台灣目前討論能源安全，多集中在庫存天數與採購來源，但忽略價格結構差異。

她進一步提到，中東能源輸出約八成石油與九成天然氣流向亞洲，使亞洲成為承受較大壓力的區域，也使相關經濟體需同步考量能源安全與經濟穩定。

在國際貨幣體系方面，劉憶如指，過去石油美元體系支撐美元地位，但結構已逐步變化，部分國家開始嘗試以非美元貨幣進行能源結算，市場對貨幣多元化討論增加。她也提到，全球外匯儲備中黃金占比上升，反映資產配置趨勢變化。

此外，在全球普遍面臨物價壓力的背景下，各國對通膨反應並不一致，日本已出現明顯物價上升壓力，但大陸內部則存在不同情境。劉憶如說道，與多數國家面臨物價上升壓力不同，大陸目前仍處於對物價下行較為敏感的結構，市場預期若明年價格更低，將導致消費與投資延後，進一步影響內需表現。基於此，「物價上升」在短期內反而被大陸視為有利因素。

她解釋，在通縮背景下，消費者可能出現延遲消費與投資行為，「如果預期明年更便宜，自然就會選擇延後購買」，使內需受到抑制，因此物價回升對政策而言具有不同意涵。

劉憶如指，大陸政策方向已明確轉向以內需為主，包括消費與投資的提振，但實際政策規模與財政刺激幅度仍相對有限。在此情況下，若要支撐內需與進口需求，貨幣條件需要維持在一定強度，「人民幣需要在比較強的位置」，才能降低進口成本並支撐消費。

她進一步指，人民幣過去曾連續數年走貶，但在去年底對美元出現約4%回升，不過若相對13種貨幣指數來衡量，人民幣仍呈貶值，顯示人民幣並非全面走強。她也提到，在近期國際局勢與戰爭背景下，美元指數走強，但人民幣貶幅相對有限，目前仍維持在約6.8至6.9區間。

北威論壇14日舉行「美伊中東衝突全球政經影響」座談會，與會講者由左至右依序為中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正、台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如、金庫資本管理合夥人丁學文、淡江大學外交與國際關係系教授卓忠宏、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。記者謝守真／攝影
北威論壇14日舉行「美伊中東衝突全球政經影響」座談會，與會講者由左至右依序為中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正、台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如、金庫資本管理合夥人丁學文、淡江大學外交與國際關係系教授卓忠宏、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。記者謝守真／攝影

中東 國安 美國 通膨

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