美伊衝突牽動大國博弈 學者：美歐分歧加深、北京審慎因應

北威論壇「美伊中東衝突全球政經影響」14日舉行，針對美伊衝突後續發展及美中歐各方盤算進行分析。與會學者指出，這場衝突短期內恐難迅速落幕，不僅牽動國際能源、金融與供應鏈，也使美國總統川普面臨戰事與選舉的雙重壓力；歐洲在能源與區域穩定考量下，與美國在中東問題上的分歧持續擴大；北京則在權衡能源安全與大國博弈之際，審慎評估對自身戰略布局及台海局勢的影響。

中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正表示，川普作為非典型政治人物，其背後的「MAGA」力量，核心主張之一就是美國不應無止境消耗資源與財富去照顧他國利益，而應回到以本土與核心利益為優先的路線。川普第一任期結束前，曾以「沒有海外用兵」為政績之一，但進入「川普2.0」後，美方炸了伊朗的核設施，之後又配合以色列擴大攻勢，對外採取軍事手段的邏輯已與首任期不同。

黃介正指出，川普原本可能認為，只要涉及美國利益，海外軍事行動可以採取「快打快走」、低傷亡方式處理，但美伊衝突延燒至今，已讓部分支持者開始動搖，質疑川普是否正走向其原本承諾要避免的「無止境戰爭」。他並提到，美國過去在海外用兵曾強調明確政治目標、聯合作戰與絕對優勢兵力等原則，但後續多場戰事未能真正落實，也使外界憂心美方是否再次陷入難以收尾的局面。

黃介正認為，對川普而言，真正的制約不只是戰場，而是選舉。美國今年將進行眾議院435席全面改選，另有約35席參議院及多州州長改選，戰事若持續拖延，油價、通膨與就業壓力都可能進一步反映在選情上。他表示，短期內美國不太可能在戰事進行中主動喊停，但戰爭拖得越久，川普需承擔的政治成本也會越高。

淡江大學外交與國際關係學系教授卓忠宏則從歐洲角度指出，歐洲國家對伊朗問題的處理方式，與美國有明顯差異。歐洲較傾向透過外交談判、國際監管與經濟制裁來控制危機，而非直接升高軍事衝突。2015年伊朗核協議中，歐洲即扮演重要角色，也反映出其一貫立場。

卓忠宏表示，對歐洲而言，中東議題最核心的考量始終是能源供應與區域穩定，只要能源安全不受重大干擾，歐洲就更傾向以和平方式解決爭端。他指出，當前部分歐洲國家對美方軍事行動並不積極配合，甚至在基地與空域使用上有所保留，顯示跨大西洋盟友在中東問題上的分歧正在擴大，歐洲內部也浮現一定程度的反美情緒。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳則表示，從北京視角來看，中東衝突不只是區域安全問題，更涉及能源運輸、供應鏈風險，以及美中大國博弈的再平衡。他認為，北京已感受到，美國對外戰略正從直接施壓中國，轉向以更迂迴方式重組全球能源與戰略布局。

不過，張五岳指出，外界雖普遍認為中東動盪將嚴重衝擊中國能源安全，但實際情況未必如此。中國最大能源進口來源仍是俄羅斯，伊朗雖是重要供應方，卻非唯一來源；糧食方面，中國整體自給率也相對高，因此衝擊程度未必如外界想像那麼劇烈。他認為，北京當前更在意的是如何同時維持與伊朗及阿拉伯國家的關係，避免在中東選邊站後，影響更大範圍的外交與經貿布局。

張五岳並表示，北京會從這場戰事中觀察美國在這場戰事中所承受的內外影響，但不代表中國此刻會在台海主動升高風險。他認為，北京目前仍有自身既定節奏與安排，未必會選擇在全球局勢動盪之際，額外製造比其他局部衝突更大的風險。