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南韓刪電子入境卡「中國台灣」 大陸外交部：事關14億人感情

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
我外交部與駐地館處透過交涉及反制等作為，爭取到韓方調整。根據最新南韓電子入境卡系統，欄位僅剩下個人資料中的「國籍／區域」，此一欄位本就將我國標注為台灣。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆稱，「台灣問題事關14億多中國人民的民族感情」。圖／聯合報系資料照片
我外交部與駐地館處透過交涉及反制等作為，爭取到韓方調整。根據最新南韓電子入境卡系統，欄位僅剩下個人資料中的「國籍／區域」，此一欄位本就將我國標注為台灣。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆稱，「台灣問題事關14億多中國人民的民族感情」。圖／聯合報系資料照片

南韓電子入境卡系統中將台灣錯誤列為CHINA（TAIWAN），我外交部與駐地館處積極爭取韓方調整。大陸外交部今天表示，中韓建交聯合公報明確規定，大韓民國政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府。希望韓國政府充恪守一個中國原則，抵制、反對任何形式的台獨。

自去年起，南韓電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將台灣錯誤列為CHINA（TAIWAN），經我方爭取交涉，上述引發爭議的欄位已被刪除。

據央視、財聯社報導，在14日下午的大陸外交部例行記者會上，有記者針對此事提問，並引述韓國外交部發言人稱，此次電子入境書相關措施只是為了增進訪問國便利，簡化出入境管理系統，統一紙質電子入境書格式的行政和技術措施。

大陸外交部發言人郭嘉昆對此回應，中韓建交聯合公報明確規定，大韓民國政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，並尊重中方只有一個中國、台灣是中國的一部分之立場。韓國總統李在明今年初接受中國媒體專訪以及對中國進行國事訪問時，都明確表示尊重一個中國的立場。

郭嘉昆稱，中方在台灣問題上的立場是明確的、一貫的。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是中國與包括韓國在內的世界各國和有關組織建立和發展關係的政治基礎。

郭嘉昆表示，希望韓國政府充分認識到，台灣問題事關14億多中國人民的民族感情，堅持中韓建交聯合公報有關精神，恪守一個中國原則，抵制、反對任何形式的台獨，同中方一道以實際行動推動中韓關係健康穩定發展。

中方 韓國 中華人民共和國

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