習近平會西班牙首相桑切斯 強調主權互挺、支持中歐合作

大陸國家主席習近平14日上午在北京人民大會堂會見赴陸進行正式訪問的西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）。習近平表示，雙方要相互支持對方捍衛國家主權和領土完整；桑切斯則稱，堅定恪守一個中國原則，並支持中歐加強合作。

據央視，習近平指出，國際形勢變亂交織，中國和西班牙關係始終穩步發展，基於共同利益作出正確決策。雙方要相互支持對方捍衛國家主權和領土完整。

習近平強調，當今世界亂象叢生，面臨公理和強權的較量。中國和西班牙應該加強溝通、鞏固互信、緊密合作，反對世界倒退回叢林法則，共同捍衛真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

桑切斯表示，自己4年來4次訪華，表明雙方對西中關係的高度重視。中國企業在西班牙投資合作有力促進了西班牙經濟發展。西班牙堅定恪守一個中國原則，高度重視中國的大國地位，堅定致力於發展具有戰略定力的西中夥伴關係。

他表示，西班牙支持習近平主席提出的四大全球倡議，願同中方密切溝通協作，共同應對國際地緣政治、貿易保護主義、氣候變化等方面挑戰。針對中歐關係，西班牙反對新冷戰和脫鈎斷鏈，支持歐洲和中國增進溝通理解、加強合作。

雙方並提到，要加強貿易、投資、新能源等領域合作，促進人文交流。

根據西班牙政府發布的新聞稿，桑切斯13日北京清華大學演講時指出，有必要推動與中國建立更加平衡與互惠的貿易關係。

桑切斯還提到，當今世界並非單一霸權的轉移，而是「多個權力與繁榮中心的增加」。在此背景下，西班牙選擇以務實、理性與負責任的態度面對這一現實，並在承認與中國存在分歧的同時，主張在共同點上建立合作。