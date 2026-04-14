快訊

與粿粿婚變…求償百萬「對方律師認願賠償」 范姜彥豐曝早知道王子逃兵

力拚「延長停火45天」…傳美伊將赴巴基斯坦續談 巴國媒體曝卡關內幕

AI互動10分鐘侵蝕1萬小時毅力？研究警告：人類會「加速放棄」

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平會西班牙首相桑切斯 強調主權互挺、支持中歐合作

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家主席習近平14日上午在北京人民大會堂會見西班牙首相桑切斯。（新華社）
大陸國家主席習近平14日上午在北京人民大會堂會見西班牙首相桑切斯。（新華社）

大陸國家主席習近平14日上午在北京人民大會堂會見赴陸進行正式訪問的西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）。習近平表示，雙方要相互支持對方捍衛國家主權和領土完整；桑切斯則稱，堅定恪守一個中國原則，並支持中歐加強合作。

央視，習近平指出，國際形勢變亂交織，中國和西班牙關係始終穩步發展，基於共同利益作出正確決策。雙方要相互支持對方捍衛國家主權和領土完整。

習近平強調，當今世界亂象叢生，面臨公理和強權的較量。中國和西班牙應該加強溝通、鞏固互信、緊密合作，反對世界倒退回叢林法則，共同捍衛真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

桑切斯表示，自己4年來4次訪華，表明雙方對西中關係的高度重視。中國企業在西班牙投資合作有力促進了西班牙經濟發展。西班牙堅定恪守一個中國原則，高度重視中國的大國地位，堅定致力於發展具有戰略定力的西中夥伴關係。

他表示，西班牙支持習近平主席提出的四大全球倡議，願同中方密切溝通協作，共同應對國際地緣政治、貿易保護主義、氣候變化等方面挑戰。針對中歐關係，西班牙反對新冷戰和脫鈎斷鏈，支持歐洲和中國增進溝通理解、加強合作。

雙方並提到，要加強貿易、投資、新能源等領域合作，促進人文交流。

根據西班牙政府發布的新聞稿，桑切斯13日北京清華大學演講時指出，有必要推動與中國建立更加平衡與互惠的貿易關係。

桑切斯還提到，當今世界並非單一霸權的轉移，而是「多個權力與繁榮中心的增加」。在此背景下，西班牙選擇以務實、理性與負責任的態度面對這一現實，並在承認與中國存在分歧的同時，主張在共同點上建立合作。

習近平 西班牙 大陸 中方 央視

延伸閱讀

習近平見阿布達比王儲 稱將續為中東和平發揮建設性作用

西班牙總理：中歐貿易失衡具「不可持續性」

西班牙首相桑切斯第4次訪陸 彰顯對華自主路線

西班牙首相14日會習近平 料談中東

相關新聞

習近平會西班牙首相桑切斯 強調主權互挺、支持中歐合作

大陸國家主席習近平14日上午在北京人民大會堂會見赴陸進行正式訪問的西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）。習近平表示，雙方要相互支持對方捍衛國家主權和領土完整；桑切斯則稱，堅定恪守一個中國原則，並支持中歐加強合作。

習近平會見阿布達比王儲 提中東和平四點主張

正值海灣地區緊張局勢加劇之際，大陸國家主席習近平14日上午在北京人民大會堂會見赴陸訪問的阿拉伯聯合大公國的阿布達比王儲哈立德。雙方就目前中東和海灣地區形勢交換意見，習近平強調中方勸和促談的原則立場，重申將繼續為此發揮建設性作用，他並就維護和促進中東和平穩定提出4點主張。

川習會前下馬威? 中反制外國長臂管轄 新法上路

川習會前下馬威？中國13日公布施行「反外國不當域外管轄條例」，明定外國實施不當域外管轄措施，危害中國國家主權、安全、發展利益，損害中國公民、組織合法權益者，中國政府有權採取相關反制措施。新法首創禁執令制度，並且設立惡意實體清單制度，明確相關程序、採取的措施和豁免制度等。此外，還賦予公民、組織依法提告的權利。

南韓刪電子入境卡「中國台灣」 陸外交部：事關14億人感情

南韓電子入境卡系統中將台灣錯誤列為CHINA（TAIWAN），我外交部與駐地館處積極爭取韓方調整。大陸外交部今天表示，中韓建交聯合公報明確規定，大韓民國政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府。希望韓國政府充恪守一個中國原則，抵制、反對任何形式的台獨。

中日關係持續緊繃 陸海警巡航釣魚台海域稱「依法維權」

中日在釣魚台海域的緊張局勢持續，大陸海警14日通報，其艦艇編隊進入釣魚台領海巡航，強調為依法維權行動，目前日方尚未就此發布正式聲明。日方上月底指大陸船隻在其專屬經濟區從事疑似調查活動，中方則指日方漁船闖入領海並予以驅離。

會中東外賓 王毅：不該封荷莫茲 李強：中願為和平貢獻

美伊在巴基斯坦談判未果，美國總統川普下令海軍封鎖荷莫茲海峽。中國明確表態，認為封鎖荷莫茲海峽不符合國際社會共同利益，希望各方恪守臨時停火安排，透過政治外交手：段才是解決問題的根本之道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。