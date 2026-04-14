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中日關係持續緊繃 陸海警巡航釣魚台海域稱「依法維權」
中日在釣魚台海域的緊張局勢持續，大陸海警14日通報，其艦艇編隊進入釣魚台領海巡航，強調為依法維權行動，目前日方尚未就此發布正式聲明。日方上月底指大陸船隻在其專屬經濟區從事疑似調查活動，中方則指日方漁船闖入領海並予以驅離。
中國海警今早公告，4月14日，中國海警2308艦艇編隊在釣魚島（釣魚台）領海內巡航。這是中國海警依法開展的維權巡航活動。
日本共同社報導，據日本第11管區海上保安總部（那霸）稱，14日上午10時35分前後起，4艘中國海警局船相繼駛入尖閣諸島（釣魚台）周邊領海。這是中國公務船繼3月18日後再次駛入尖閣周邊領海，也是今年第六天。4艘船當天中午12點15分前後起相繼駛出領海，進入外側的毗連區。
該海保總部稱，4艘船均搭載機關炮。日方巡邏船要求其駛離領海。包括毗連區在內，尖閣周邊已連續151天發現中國公務船。
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