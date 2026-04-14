快訊

與粿粿婚變…求償百萬「對方律師認願賠償」 范姜彥豐曝早知道王子逃兵

力拚「延長停火45天」…傳美伊將赴巴基斯坦續談 巴國媒體曝卡關內幕

AI互動10分鐘侵蝕1萬小時毅力？研究警告：人類會「加速放棄」

聽新聞
0:00 / 0:00

中日關係持續緊繃 陸海警巡航釣魚台海域稱「依法維權」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中日關係持續緊繃，大陸海警14日再次通報，其艦艇編隊進入釣魚台領海巡航。（路透）
中日關係持續緊繃，大陸海警14日再次通報，其艦艇編隊進入釣魚台領海巡航。（路透）

中日釣魚台海域的緊張局勢持續，大陸海警14日通報，其艦艇編隊進入釣魚台領海巡航，強調為依法維權行動，目前日方尚未就此發布正式聲明。日方上月底指大陸船隻在其專屬經濟區從事疑似調查活動，中方則指日方漁船闖入領海並予以驅離。

中國海警今早公告，4月14日，中國海警2308艦艇編隊在釣魚島（釣魚台）領海內巡航。這是中國海警依法開展的維權巡航活動。

日本共同社報導，據日本第11管區海上保安總部（那霸）稱，14日上午10時35分前後起，4艘中國海警局船相繼駛入尖閣諸島（釣魚台）周邊領海。這是中國公務船繼3月18日後再次駛入尖閣周邊領海，也是今年第六天。4艘船當天中午12點15分前後起相繼駛出領海，進入外側的毗連區。

該海保總部稱，4艘船均搭載機關炮。日方巡邏船要求其駛離領海。包括毗連區在內，尖閣周邊已連續151天發現中國公務船。

釣魚台 中日 中方 日本 大陸

延伸閱讀

美軍封鎖後首例！遭美制裁的中國油輪通過荷莫茲海峽 成功駛離波斯灣

日警方再次逮捕闖入陸使館日自衛隊成員

川普封鎖荷莫茲首日！美軍逾15艦艇陣容曝光 3艘船舶急調頭

美菲澳南海聯合巡航 共軍批：攪局南海 破壞地區和平

相關新聞

習近平會西班牙首相桑切斯 強調主權互挺、支持中歐合作

大陸國家主席習近平14日上午在北京人民大會堂會見赴陸進行正式訪問的西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）。習近平表示，雙方要相互支持對方捍衛國家主權和領土完整；桑切斯則稱，堅定恪守一個中國原則，並支持中歐加強合作。

習近平會見阿布達比王儲 提中東和平四點主張

正值海灣地區緊張局勢加劇之際，大陸國家主席習近平14日上午在北京人民大會堂會見赴陸訪問的阿拉伯聯合大公國的阿布達比王儲哈立德。雙方就目前中東和海灣地區形勢交換意見，習近平強調中方勸和促談的原則立場，重申將繼續為此發揮建設性作用，他並就維護和促進中東和平穩定提出4點主張。

川習會前下馬威? 中反制外國長臂管轄 新法上路

川習會前下馬威？中國13日公布施行「反外國不當域外管轄條例」，明定外國實施不當域外管轄措施，危害中國國家主權、安全、發展利益，損害中國公民、組織合法權益者，中國政府有權採取相關反制措施。新法首創禁執令制度，並且設立惡意實體清單制度，明確相關程序、採取的措施和豁免制度等。此外，還賦予公民、組織依法提告的權利。

南韓刪電子入境卡「中國台灣」 陸外交部：事關14億人感情

南韓電子入境卡系統中將台灣錯誤列為CHINA（TAIWAN），我外交部與駐地館處積極爭取韓方調整。大陸外交部今天表示，中韓建交聯合公報明確規定，大韓民國政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府。希望韓國政府充恪守一個中國原則，抵制、反對任何形式的台獨。

中日關係持續緊繃 陸海警巡航釣魚台海域稱「依法維權」

中日在釣魚台海域的緊張局勢持續，大陸海警14日通報，其艦艇編隊進入釣魚台領海巡航，強調為依法維權行動，目前日方尚未就此發布正式聲明。日方上月底指大陸船隻在其專屬經濟區從事疑似調查活動，中方則指日方漁船闖入領海並予以驅離。

會中東外賓 王毅：不該封荷莫茲 李強：中願為和平貢獻

美伊在巴基斯坦談判未果，美國總統川普下令海軍封鎖荷莫茲海峽。中國明確表態，認為封鎖荷莫茲海峽不符合國際社會共同利益，希望各方恪守臨時停火安排，透過政治外交手：段才是解決問題的根本之道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。