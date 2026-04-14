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習近平會見阿布達比王儲 提中東和平四點主張

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家主席習近平14日上午在北京人民大會堂會見阿布達比王儲哈立德。（新華社）
大陸國家主席習近平14日上午在北京人民大會堂會見阿布達比王儲哈立德。（新華社）

正值海灣地區緊張局勢加劇之際，大陸國家主席習近平14日上午在北京人民大會堂會見赴陸訪問的阿拉伯聯合大公國的阿布達比王儲哈立德。雙方就目前中東和海灣地區形勢交換意見，習近平強調中方勸和促談的原則立場，重申將繼續為此發揮建設性作用，他並就維護和促進中東和平穩定提出4點主張。

習近平指出，阿拉伯聯合大公國是中國的全面戰略夥伴，中方始終高度重視發展同阿拉伯聯合大公國的關係。雙方要繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持。在聯合國、金磚國家等多邊平台增進協調合作，以中阿關係的穩定性應對國際和地區形勢的不確定性，共同推動構建人類命運共同體。

習近平就維護和促進中東和平穩定提出4點主張。

一是堅持和平共處原則。中東海灣國家唇齒相依，是搬不走的鄰居。要支持中東海灣國家改善關係，推動構建共同、綜合、合作、可持續的中東和海灣地區安全架構，築牢和平共處的根基。

二是堅持國家主權原則。主權是各國特別是廣大發展中國家安身立命的依託，不容侵犯。中東海灣國家主權、安全和領土完整應當得到切實尊重，各國人員、設施、機構安全應當得到切實維護。

三是堅持國際法治原則。維護國際法治權威，不能「合則用、不合則棄」，不能讓世界倒回叢林法則。要堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。

四是堅持統籌發展和安全。安全是發展的前提，發展是安全的保障。各方都應該為中東海灣國家發展營造良好環境、注入正能量。中方願同中東海灣國家分享中國式現代化機遇，厚植地區發展和安全土壤。

哈立德表示，阿方高度重視發展對華關係，並讚賞中國在國際事務中發揮負責任和建設性作用，為政治解決當前中東危機作出積極努力。

針對中東局勢，哈立德表示，阿方致力於同中方保持密切溝通協調，促進相關方面停火止戰，盡快恢復地區和平穩定，維護國際航運安全，防止對全球經濟和能源安全造成更大影響。阿方將切實保護在阿中國公民和機構安全。

外媒指出，在近期伊朗、美國與以色列之間軍事升級導致區域不穩加劇的背景下，中國與阿拉伯聯合大公國之間的合作正在持續深化。中國加強與包括阿拉伯聯合大公國在內的海灣國家互動，顯示北京在中東外交與經濟整合中的角色日益重要。

大陸 伊朗 聯合國

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