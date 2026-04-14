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廈門翔安機場對金門種種影響 陳福海：府會專案討論

中央社／ 記者吳玟嶸金門14日電

中國廈門翔安機場今年年底將啟用，針對金門縣議員關注飛安、空污、噪音等問題，金門縣長陳福海今天說，府會間可組專案小組，專家、民代與縣府共同討論。

金門縣議會持續進行縣政總質詢議程，繼昨天無黨籍議員董森堡關注廈門翔安機場對金門可能造成飛安、環境衝擊等，無黨籍議員吳佩雯今天也表示，如金門能透過翔安機場獲得各項發展是最好，「可是目前沒有」；但馬上就要面臨今年年底翔安機場將啟用的各項問題，包括飛安、航線重疊、空污與噪音等議題。

吳佩雯也說，未來如金門霧季、翔安機場航線調動，金門尚義機場是否航線要優先讓給翔安機場，以及翔安機場啟用對金門飛安、噪音、海洋生態影響等問題，縣府各局處應評估影響及因應措施，還有如何向中央爭取經費，包括加蓋防噪設備等計畫，彙整成專案報告在下次臨時會提出。

針對廈門翔安機場將帶來影響，陳福海表示，縣府有向中央反映相關議題，地方政府應該做自己該做的部分；他也說，翔安機場未來對金門可能帶來很多衝擊，會後馬上與議會組成專案小組正視此問題，「專家、民意代表、縣府我們一起來討論」。

金門 廈門 陳福海

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