習近平見阿布達比王儲 稱將續為中東和平發揮建設性作用

針對當前中東形勢，大陸國家主席習近平14日上午在北京人民大會堂會見阿拉伯聯合大公國阿布達比王儲哈立德時，強調中方勸和促談的原則立場，重申將繼續為此發揮建設性作用。習近平並就中東局勢提出四點主張：堅持和平共處原則、堅持國家主權原則、堅持國際法治原則、堅持統籌發展和安全。

據新華社報導，習近平指出，阿拉伯聯合大公國是中國的全面戰略夥伴，中方始終高度重視發展同阿拉伯聯合大公國的關係。雙方要繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，在能源、投資、貿易、科技等領域深挖潛力，深化互利合作，在聯合國、金磚國家等多邊平台增進協調合作，以中阿關係的穩定性應對國際和地區形勢的不確定性，共同推動構建人類命運共同體。

會見時習近平並就維護和促進中東和平穩定提出四點主張：

一、堅持和平共處原則。要支持中東海灣國家改善關係，推動構建共同、綜合、合作、可持續的中東和海灣地區安全架構，築牢和平共處的根基；

二、堅持國家主權原則。中東海灣國家主權、安全和領土完整應當得到切實尊重，各國人員、設施、機構安全應當得到切實維護；

三、堅持國際法治原則。要堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則；

四、堅持統籌發展和安全。各方都應該為中東海灣國家發展營造良好環境、注入正能量。中方願同中東海灣國家分享中國式現代化機遇，厚植地區發展和安全土壤。

哈立德表示，阿方讚賞中國在國際事務中發揮負責任和建設性作用，為政治解決當前中東危機作出積極努力。阿方致力於同中方保持密切溝通協調，促進相關方面停火止戰，盡快恢復地區和平穩定，維護國際航運安全，防止對全球經濟和能源安全造成更大影響。阿方將切實保護在阿中國公民和機構安全。