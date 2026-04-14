快訊

YouTube Premium有多重要？小賈斯汀舞台上放MV 凱蒂佩芮吐槽：我可不想看廣告

清六食堂檢驗報告出爐 腿庫便當等4食品驗出沙門氏桿菌

警犬值勤中「收到全機場廣播」 所有工作人員跟乘客一起為牠慶生：真正國家英雄

聽新聞
0:00 / 0:00

29.9元一鍵脫衣 央視起底「AI造黃」非法牟利產業鏈

世界日報／ 中國新聞組／北京14日電
在互聯網平台搜尋「AI製作美女影片」、「AI擦邊賽道」等關鍵字，就能輕易找到相關教程。（視頻截圖）
在互聯網平台搜尋「AI製作美女影片」、「AI擦邊賽道」等關鍵字，就能輕易找到相關教程。（視頻截圖）

生成式AI使用門檻日漸降低，相關應用也愈來愈廣泛，卻也衍生出其他問題；央視近日揭發一條完整的「AI造黃」產業鏈，有商家以9.9元（人民幣，下同，約1.4美元）的低價兜售教程與提示詞，使用者僅需要一張照片並配合幾句指令，短短幾分鐘內便能一鍵脫衣、甚至生成大尺度的色情影片。

央視「財經調查」報導指出，近年來在多個互聯網平台搜尋「AI製作美女影片」、「AI擦邊賽道」等關鍵字，就能輕易找到相關教程，號稱「一張圖片、幾句話就能手搓大尺度影片」，並以「AI擦邊賽道日入五位數」等字眼招攬顧客，宣傳圖片極為露骨。

這些提示詞內容寫得十分詳細，從髮型、服飾、身材、姿勢、表情，到腰部扭動幅度，都有細緻描述。此外，商家還將一些敏感詞翻譯成英文，並刻意引導用戶使用境外圖生影片AI軟件、將程序部署在本地電腦離線運行，企圖規避監管。

央視記者針對十款主流AI應用軟件進行實測，雖然多數會攔截露骨詞彙，但只要將提示詞修改得夠「隱晦」，審核機制便形同虛設，在短短數分鐘內便生成半裸女性跳舞影片，全程未觸發任何警示。

市面上甚至還出現專門提供「快速換臉」的軟件，號稱「免下載，快速生成，圖片、視頻換臉」，使用者只需上傳照片並付費，即可生成全裸照片或色情影片。

「時代周報」亦調查發現，豆包等主流AI模型監管較嚴，有商家轉而推薦用戶使用其他可生成色情圖影的網站。一名該網站的銷售報價稱，只需9.9元就可購買大量「進階版提示詞」，19.9元能用圖片生成帶聲音的視頻，29.9元能對圖片和視頻「卸甲脫衣」。

報導進一步指出，除了影片生成，AI虛擬陪伴也成為重災區。不法分子將尺度大、充斥色情內容的境外AI聊天軟件引入國內，並以此牟利。

央視記者實測一款名為「Dady」的App，發現AI會自動生成三種回覆提示，內容幾乎全圍繞色情話題；這些聊天App主打戀愛感、即時回覆、量身訂做的人設，吸引許多年輕人沉浸其中，更不乏未成年人。

相關新聞

陸副外長孫衛東遭免職 官網介紹迅速刪除

大陸外事系統再傳重大人事變動，大陸外交部副部長孫衛東今日官宣被免除職務。大陸外交部官網「主要官員」的頁面已無孫衛東資料，關於他被免除職務的原因，目前尚未有進一步消息。

習近平會見阿布達比王儲 提中東和平四點主張

正值海灣地區緊張局勢加劇之際，大陸國家主席習近平14日上午在北京人民大會堂會見赴陸訪問的阿拉伯聯合大公國的阿布達比王儲哈立德。雙方就目前中東和海灣地區形勢交換意見，習近平強調中方勸和促談的原則立場，重申將繼續為此發揮建設性作用，他並就維護和促進中東和平穩定提出4點主張。

邱垂正：九二共識是「併吞的毒藥」 對台10措施須政府協商

陸委會主委邱垂正今早接受《POP撞新聞》直播專訪時表示，從此次鄭習會內容來看，北京對台政策核心思路並未改變，仍是以「和平」包裝其推進統一的政治目標；若將「九二共識」作為兩岸對話前提，實際上就是接受中共設定的一中框架，因此「這是一個併吞的毒藥，不是和平的解藥」。

親中路線鬆動？匈牙利領導人強調外資公平競爭

現任總理奧班在12日國會大選落敗，匈牙利選民以近八成的創新高投票率支持親歐盟的馬札爾。馬札爾表示，對與中方領導人對話持開放態度，並將檢討前政府偏向中韓企業的投資政策，強調為外資提供公平競爭環境，同時審查過往不透明協議。

日警方再次逮捕闖入陸使館日自衛隊成員

日本陸上自衛隊三等陸尉村田晃大上月底闖入中國駐日本大使館，被日本警方以涉嫌非法侵入建築物將其逮捕，東京警視廳今天以涉嫌違反《刀槍法》為由再次將其逮捕。

中日關係持續緊繃 陸海警巡航釣魚台海域稱依法維權

中日在釣魚台海域的緊張局勢持續，大陸海警14日通報，其艦艇編隊進入釣魚台領海巡航，強調為依法維權行動，目前日方尚未就此發布正式聲明。日方上月底指大陸船隻在其專屬經濟區從事疑似調查活動，中方則指日方漁船闖入領海並予以驅離。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。