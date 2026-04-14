生成式AI使用門檻日漸降低，相關應用也愈來愈廣泛，卻也衍生出其他問題；央視近日揭發一條完整的「AI造黃」產業鏈，有商家以9.9元（人民幣，下同，約1.4美元）的低價兜售教程與提示詞，使用者僅需要一張照片並配合幾句指令，短短幾分鐘內便能一鍵脫衣、甚至生成大尺度的色情影片。

央視「財經調查」報導指出，近年來在多個互聯網平台搜尋「AI製作美女影片」、「AI擦邊賽道」等關鍵字，就能輕易找到相關教程，號稱「一張圖片、幾句話就能手搓大尺度影片」，並以「AI擦邊賽道日入五位數」等字眼招攬顧客，宣傳圖片極為露骨。

這些提示詞內容寫得十分詳細，從髮型、服飾、身材、姿勢、表情，到腰部扭動幅度，都有細緻描述。此外，商家還將一些敏感詞翻譯成英文，並刻意引導用戶使用境外圖生影片AI軟件、將程序部署在本地電腦離線運行，企圖規避監管。

央視記者針對十款主流AI應用軟件進行實測，雖然多數會攔截露骨詞彙，但只要將提示詞修改得夠「隱晦」，審核機制便形同虛設，在短短數分鐘內便生成半裸女性跳舞影片，全程未觸發任何警示。

市面上甚至還出現專門提供「快速換臉」的軟件，號稱「免下載，快速生成，圖片、視頻換臉」，使用者只需上傳照片並付費，即可生成全裸照片或色情影片。

「時代周報」亦調查發現，豆包等主流AI模型監管較嚴，有商家轉而推薦用戶使用其他可生成色情圖影的網站。一名該網站的銷售報價稱，只需9.9元就可購買大量「進階版提示詞」，19.9元能用圖片生成帶聲音的視頻，29.9元能對圖片和視頻「卸甲脫衣」。

報導進一步指出，除了影片生成，AI虛擬陪伴也成為重災區。不法分子將尺度大、充斥色情內容的境外AI聊天軟件引入國內，並以此牟利。

央視記者實測一款名為「Dady」的App，發現AI會自動生成三種回覆提示，內容幾乎全圍繞色情話題；這些聊天App主打戀愛感、即時回覆、量身訂做的人設，吸引許多年輕人沉浸其中，更不乏未成年人。