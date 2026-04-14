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分析：荷莫茲海峽危機未解決 降低川普5月訪中機會

中央社／ 台北14日電

美國總統川普為應付與伊朗的戰爭，將訪中行程延後至5月，但美伊近日談判破局，美軍作出海上封鎖。分析認為，如果荷莫茲海峽危機未解決，川普5月訪中的可能性肯定會降低，並令中國陷入兩難。

美國總統川普下令自美東時間13日上午10時起封鎖伊朗港口，形成伊朗軍方控制荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），美軍限制伊朗船隻出入的「雙封鎖」特殊局勢。

美國總統川普為應付與伊朗的戰爭，將訪中行程延後到5月14日至15日，期間將與中國國家主席習近平會面。

南華早報13日報導，上海國際問題研究院高級研究員金良祥表示，「雙封鎖」會導致荷莫茲海峽完全關閉，毫無疑問會損害中國在該地區的巨大利益，可能會影響中國的供應鏈、能源安全及與海灣國家的貿易，而海灣國家是中國重要的出口市場。

金良祥又表示，川習會會否舉行取決於美國在伊朗危機中的進展。如果荷莫茲海峽危機未能解決，川普5月訪中的可能性將會降低。不過，川普此次訪中的國內考量，主要受中美貿易關係及美國中期選舉壓力的影響。

總部位於華盛頓、專注於中東議題的顧問公司RihlaResearch and Advisory的創辦人馬克斯（Jesse Marks）表示，美國的海上封鎖迫使北京陷入兩難，就是當封鎖時間愈長，中國愈難維持在美伊之間的戰略性模糊。

馬克斯表示，伊朗想將荷莫茲海峽武器化，而川普則想切斷伊朗通過該海峽出口原油及收取通行費。因為如果伊朗將收取通行費常態化，便會永久重塑海灣能源運輸的經濟，及讓伊朗在出口石油以外獲得獨立的收入來源。

馬克斯表示，如果美國能兌現承諾，讓非伊朗船隻包括中國隻船通過荷莫茲海峽，美國便能將自己塑造成自由航行的保衛者。

馬克斯又表示，另一個需要觀察的情況，就是載有伊朗石油、懸掛中國國旗的船隻會否被攔截。

中國曾被指利用影子船隊及以人民幣支付的方式來獲得伊朗石油，並以此規避美國制裁。

馬克斯表示，雖然北京多次否認，但如今其影子船隊被迫在美軍的執法區域內運作，中國船隻被扣押的可能性大大增加，這可能會在川習會前引發「衝突」。

馬克斯又表示，川普此時進行威脅中國能源利益的海上封鎖，可能是與習近平談判的技倆。

馬克斯表示，川普想掐住一些中國需要的東西，換取中國在稀土、貿易及與伊朗政治合作上讓步。但中國可能將此解讀為脅迫行為，縮小外交空間。

馬克斯表示，美中都需要找到方法將伊朗衝突區分出來，以免破壞雙方的貿易休戰，及自去年10月釜山峰會以來，雙方一直在努力建立的穩定局面。

美國 川習會 美軍

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