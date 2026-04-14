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越共總書記蘇林今起訪陸 力保投資與供應鏈不受干擾

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
越共中央總書記、國家主席蘇林今起對中國進行國事訪問。圖為2025年4月14日，中共中央總書記、國家主席習近平在越共中央駐地與蘇林舉行會談。（新華社）
越共中央總書記、國家主席蘇林今起對中國進行國事訪問。圖為2025年4月14日，中共中央總書記、國家主席習近平在越共中央駐地與蘇林舉行會談。（新華社）

越共中央總書記蘇林連任越南國家主席僅一周時間，即於今日啟程前往中國進行國事訪問。分析指出，中越雙方將為現有經貿和投資合作受到最低限度的干擾尋求保證。

央視報導，蘇林於14日上午抵達北京。中共中央總書記、國家主席習近平習近平將與其進行會談，大陸國務院總理李強、大陸人大委員長趙樂際、大陸全國政協主席王滬寧將分別與他會見。

央視稱，蘇林近日當選越南國家主席，並將中國作為出訪的首個國家，體現對發展中越兩黨兩國關係的高度重視。中方期待通過此訪，持續深化中越全面戰略合作夥伴關係。

這是蘇林首次同時以黨和國家最高領導人的身分出訪中國，也是中越兩國最高領導人近兩年內第三次進行雙邊互訪。

新南威爾斯大學名譽教授泰爾（Carl Thayer）分析，雙方將為現有經貿和投資合作受到最低限度的干擾尋求保證。隨著伊朗戰事持續，蘇林極可能尋求中國加大對鐵路連接和能源合作的投資。

彭博引述知情人士報導，蘇林預計將見證數項越中潛在合作協議的簽署，包括越南廉航越捷航空與中國商飛的合作，但不確定是否包含採購或租賃商飛客機。

越南高度依賴進口石油和天然氣，面對伊朗戰事，該國已推出凍結稅負和綠色能源等緊急應對措施。在大範圍收緊出口的情況下，中國已向越南等東南亞國家提供限量能源援助。

蘇林還預計尋求中方進一步投資基礎設施，尤其是鐵路。去年習近平訪問越南時，雙方擴大對主要鐵路走廊的合作，包括一條投資額達78億美元、連接港口城市海防與中國邊境的線路。

路透指出，中越在歷史上數百年間在衝突與合作之間擺盪。如今在蘇林的主導下，親中安全派勢力在河內崛起，越南正更公開地向北京靠攏。分析人士認為，越南在地緣政治上仍保持平衡，對美國等國保持開放，但在國內治理上正逐步向中國模式靠攏，特別是在以控制為導向的監管方面，儘管西方對此抱持疑慮。

北京 趙樂際 大陸

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