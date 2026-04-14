日警方再次逮捕闖入陸使館日自衛隊成員

日本陸上自衛隊三等陸尉村田晃大上月底闖入中國駐日本大使館，被日本警方以涉嫌非法侵入建築物將其逮捕，東京警視廳今天以涉嫌違反《刀槍法》為由再次將其逮捕。

日本「共和社」今早發布快訊，關於闖入中國駐日大使館院內的日本陸上自衛官被逮捕一案，東京警視廳14日以在使館院內持有刀具、涉嫌違反《刀槍法》為由，再次逮捕了23歲的三等陸尉村田晃大。

大陸官媒「央視」也隨即推播這項最新消息，並稱「闖館事件」令人震驚，性質和影響極為惡劣。

村田晃大於上月24日上午闖入中國大使館，隨後遭館方人員制服並移交警視廳。警方當晚以涉嫌非法侵入建築物將他逮捕。

警方在中國大使館館區內發現一把刀刃長約18公分、類似菜刀的利器，研判嫌犯可能是從使館隔壁的建築物翻越闖入。