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國安教育進入校園 中國推中小學生讀本

中央社／ 上海14日電

中國全民國家安全教育日（15日）前夕，國家教材委員會辦公室和中央有關部門編寫「國家安全教育中小學生讀本」出版發行，建立黨的領導、國家利益至上等觀念，要求各地各校使用。

中國即將迎來第11個全民國家安全教育日，據央視新聞14日報導，日前由國家教材委員會辦公室和中央有關部門組織編寫的「國家安全教育中小學生讀本」，由人民出版社與人民教育出版社聯合出版發行。

國家安全教育中小學生讀本共4冊，分為小學上、下冊、初中（指國中）一冊、高中一冊。

小學讀本上冊主要介紹國家安全基本常識，讓學生感受生活在一個安全國家，理解國家的安全穩定是在黨的領導下各行各業共同努力結果；小學讀本下冊精選與國家安全相關案例故事，引導學生提高國家安全意識和維護安全能力。

初中讀本透過案例導入和知識講述方式，引導學生了解總體國家安全觀，形成各領域安全的基本認識，初步樹立「國家利益至上」觀念；高中讀本圍繞「十個堅持」展開，引導學生認識國家安全對國家發展的重要作用，建立「大安全」觀念，堅定維護國家安全的信心和決心。

中國教育部相關負責人表示，「國家安全教育中小學生讀本」是全國中小學和中等職業學校展開國家安全教育、系統學習總體國家安全觀的「權威用書」，可以與目前已出版的「國家安全教育大學生讀本」，一起實現從小學到大學的有效貫通。

中國教育部要求各地各校將「國家安全教育中小學生讀本」與「習近平新時代中國特色社會主義思想學生讀本」、中小學思想政治課教材配套使用，作為展開國家安全專題教育的教材，推動國家安全教育在中小學校落實。（編輯：陳鎧妤）　

教育部 央視

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