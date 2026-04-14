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陸副外長孫衛東遭免職 官網介紹迅速刪除

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部副部長孫衛東遭免職，其在大陸外交部官網「主要官員」的介紹頁面迅速遭刪除，透露出不尋常訊息。（新華社）
大陸外交部副部長孫衛東遭免職，其在大陸外交部官網「主要官員」的介紹頁面迅速遭刪除，透露出不尋常訊息。（新華社）

大陸外事系統再傳重大人事變動，大陸外交部副部長孫衛東今日官宣被免除職務。大陸外交部官網「主要官員」的頁面已無孫衛東資料，關於他被免除職務的原因，目前尚未有進一步消息。

大陸人力資源和社會保障部今早宣布，國務院任免國家工作人員。任命趙文芳為國家鐵路局副局長；免去孫衛東的外交部副部長職務；免去安路生的國家鐵路局副局長職務。

查詢大陸外交部官網，孫衛生最後一次出現，是3月28日的中菲南海問題雙邊磋商機制第十一次會議。在此之前，他則接連會見汶萊、馬來西亞印尼等國的駐華大使。

孫衛東現年60歲，江蘇徐州人，長期在大陸外事系統任職，曾任中國駐巴基斯坦大使、外交部政策規劃司司長、駐印度大使，2022年任大陸外交部副部長。

馬來西亞 印尼 外交部

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