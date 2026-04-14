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邱垂正：九二共識是「併吞的毒藥」 對台10措施須政府協商

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
邱垂正表示，北京對台政策未變，仍以「和平包裝統一」；若以九二共識為前提，形同接受一中框架，「這是併吞的毒藥，不是和平的解藥」。（圖／截自《POP撞新聞》直播）
邱垂正表示，北京對台政策未變，仍以「和平包裝統一」；若以九二共識為前提，形同接受一中框架，「這是併吞的毒藥，不是和平的解藥」。（圖／截自《POP撞新聞》直播）

陸委會主委邱垂正今早接受《POP撞新聞》直播專訪時表示，從此次鄭習會內容來看，北京對台政策核心思路並未改變，仍是以「和平」包裝其推進統一的政治目標；若將「九二共識」作為兩岸對話前提，實際上就是接受中共設定的一中框架，因此「這是一個併吞的毒藥，不是和平的解藥」。

對於國台辦會後宣布的10項措施，邱傳正則強調，凡涉及公權力、飛航安全、通關檢疫及基礎設施等事項，都必須由雙方政府正式協商，不能繞過政府處理。

邱垂正表示，陸委會事前已多次提醒，國民黨主席鄭麗文此行應反映台灣主流民意，要求中共停止軍機艦擾台，並正視中華民國存在的事實、尊重台灣人民意願，以及2,300萬人對自由民主生活方式的堅持。不過，從這次互動來看，雙方雖以和平為名，實則仍在呼應中共長期以來的對台敘事，包括中華民族偉大復興、國家統一、兩岸同屬一中等主張。

他表示，鄭麗文所提「和平框架」若放在北京對台政策脈絡下解讀，實際上就是統一框架，是「以和平包裝統一」。對中共而言，台灣唯有接受「一國兩制」、中華民國不再存在，才會停止軍事恫嚇，因此所謂兩岸和平制度化，實質上也就是一國兩制台灣方案。

談到「九二共識」，邱垂正表示，習近平2019年在《告台灣同胞書》40周年談話中，已重新界定九二共識內涵，將其指向「兩岸同屬一中」、共謀國家統一，最終安排就是一國兩制台灣方案。在此定義下，已不存在中華民國的空間，因此政府不可能接受。

對於國台辦宣布的10項措施，邱垂正表示，外界常將其視為惠台或讓利，但過去經驗顯示，中共對台經常「一下開放、一下喊停」，其本質更像是統戰操作，甚至是將對陸依賴武器化。他指出，無論是過去陸客自由行驟停，或鳳梨、芒果、釋迦、石斑魚等農漁產品輸陸遭禁，都可看出中方常以檢疫、形勢等理由片面中斷交流與貿易，對台灣相關產業造成衝擊。

邱垂正表示，若10項措施涉及恢復直航正常化、個人遊、金門通水、通電、通橋、通氣等內容，牽涉飛航安全、人員往來與跨境基礎設施等事務，就必須由雙方政府透過正式機制協商，才能確保民眾權益與國家安全。他強調，政府支持健康有序的兩岸交流，但前提是不能附帶政治前提，也不能成為特定政黨政治交易的籌碼；若北京真有誠意推動交流，就應恢復與台灣民選合法政府之間的常態性溝通對話。

中方 一國兩制 兩岸

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