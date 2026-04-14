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王毅與巴基斯坦外長通話：當前停火局面十分脆弱

中央社／ 台北14日電

美伊談判破局，美國總統川普下令對伊朗港口實施封鎖。據中國外交部，中國外交部長王毅13日與巴基斯坦外長達爾通電話時表示，當前停火局面十分脆弱，地區局勢處於關鍵轉折階段，中國願與包括巴方在內國際社會一道，繼續為中東地區和平穩定作出貢獻。

中國外交部13日晚上發布，王毅13日與巴基斯坦副總理兼外長達爾（Ishaq Dar）通電話。

達爾介紹了巴方斡旋伊朗與美國接談情況，表示願與中方密切溝通協作，共同為實現地區和平發揮積極作用。

王毅重申中方原則立場，讚賞巴方促成美伊臨時停火並主辦伊斯蘭馬巴德會談，發揮了公正平衡的斡旋作用。

王毅表示，當前停火局面十分脆弱，地區局勢處於關鍵轉折階段。當務之急是全力避免戰端重啟，保持來之不易停火勢頭。國際社會應繼續加大勸和促談努力，旗幟鮮明反對任何破壞停火、升級對抗的行徑。

王毅表示，中國和巴基斯坦關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議，體現了國際社會促和共識，仍可成為解決問題的努力方向。中方樂見巴方發揮更大作用，並願與包括巴方在內國際社會一道，繼續為早日恢復中東地區和平穩定作出積極貢獻。

美國與伊朗11日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德和談未有突破，川普（Donald Trump）改變戰略，下令派駐波斯灣美軍戰艦自美東時間13日上午10時起，禁止伊朗船隻由港口出入波灣，形成伊朗軍方控制荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），美軍限制伊朗船隻出入的「雙封鎖」特殊局勢。

伊斯蘭 中方 川普

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