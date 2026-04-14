美封荷莫茲海峽直擊 中東民眾：羨慕中國有安寧和平

美國與伊朗談判不歡而散，美國海軍開始封鎖荷莫茲海峽，禁止所有船進出伊朗港口。港媒報導，阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)最北端的拉斯海瑪民眾表示，戰爭為平民帶來災難，批評美國將炮火帶到中東，羨慕中國安定繁榮，期望中東早日恢復和平。

大公報報導，在13日封鎖令限期前，阿聯酋成員國之一拉斯海瑪，所在位置也是阿聯酋之中最接近荷莫茲海峽的地方。

晚上10時40分左右，第一輪炮響，未知是哪一方發動攻擊。晚上11時，海上傳來第二次炮火聲，同樣震耳欲聾，當時已經天黑，多艘船隻在漆黑的海上繼續等候，不知所措。

「我沒想到戰爭還要持續，一切都太糟糕了，他們真的打算毀了伊朗嗎？」拉斯海瑪居民Hossein手指著伊朗方向震驚地問。他說，儘管政治關係因島嶼問題緊張，但在歷史上，拉斯海瑪與伊朗有密切的民間貿易，「農產品、蔬果、海產、電子設備、汽車甚至是能源物資，太多了…甚至兩地之間很多人互相都是親戚，是兄弟姐妹。」

他說，也有許多伊朗裔商人在這裡長期定居，如今戰火連連，昔日的度假天堂，其熱鬧早已不復存在，能走的人基本都已離開。當地近年日益蓬勃的房地產市場亦造成了嚴重衝擊，人民生活更是人心惶惶。「你們是來自香港的？中國人跑到這裡來？你們可能感受不到，但我很羨慕你們住在安寧和平的國家！」不敢跟記者多說話，Hossein留下了這句話，便匆匆離開。

「美國那麼蠻橫，我們卻沒有任何辦法，絕大多數人只能沉默。」Saeed表示，自己是當地漁民，他坦言自己已經將近兩個月沒有出海捕魚了。「魚就在海裡，沒人敢下去，你沒看到那邊的美國軍營嗎？」

他表示，美國多年來以各種不同的理由不斷打壓，又以打擊非法貿易為由搞威脅，無論是旅遊業還是當地的貿易經濟，早已被摧殘得不成樣。「你看看，這裡曾經是一個熱鬧的海邊小城。快點離開吧，我覺得接下來會很危險。」Saeed揮揮手，轉頭便離開了。