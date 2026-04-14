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紐時：中東戰火燒出能源危機 全球更離不開中國電力技術

世界日報／ 中國新聞組／北京14日電
中東戰火讓電力問題成各國重中之重，紐約時報感歎中國電力技術，稱全球更離不開中國了。示意圖。（路透）
中東戰火讓電力問題成各國重中之重，紐約時報感歎中國電力技術，稱全球更離不開中國了。示意圖。（路透）

美國、以色列與伊朗交戰後，世界各國更加切實體會到：油氣誠可貴，電力更可靠。美媒感嘆中國電力技術：中東戰火一燒，全球更離不開中國了。

紐約時報報導，各國如今認識到，急需建設能夠承受未來能源衝擊的電力網絡。但對許多國家來說，推動建設基於可再生能源的電網，將不可避免地依賴中國技術。

中國公司在現代電網幾乎所有組件的製造領域占據主導地位，包括太陽能板、高壓電纜、變壓器以及用於儲存能源以備後用的電池。甚至在伊朗戰爭爆發之前，中企就已經開始向海外擴張，幫助各國建設電網，以滿足人工智能（AI）帶來的巨大電力需求。

「中國電力有望在中東戰爭中獲勝，」報導認為，中東戰爭引發的能源危機，使得一批中國企業有望從中獲益匪淺，這得益於中企此前在AI領域蓬勃發展的投資。

伊朗戰爭暴露了依賴中東石油和天然氣的風險。即使美伊臨時停火有助於緩解荷莫茲海峽的運輸中斷，這一衝擊已經引起了全球各國政府的注意。

面對能源短缺，各國正在加快升級電力網絡的步伐，這將中國公司推至台前。

「伊朗戰爭這樣的衝擊，可能會突然激發人們對可再生能源的更多投資和興趣，」策緯諮詢公司副總監庫姆斯說，中國公司越來越多地生產出價格最實惠、效率最高的可再生能源和電網儲能技術。他直言：「目前，你無法與中國競爭。」

報導提到，上個月，菲律賓表示正努力在數周內讓22座新的可再生能源發電廠並網，以加強電網穩定性。巴西已於3月底為新建發電廠招標，並計畫本月再次為大規模電池儲能項目招標。

「巴西需要這個領域的技術，而中國可以做出很多貢獻，」Vallya諮詢公司合夥人瓦赫霍爾茨表示，中東戰爭「是一個巨大的提醒，世界將需要更多的能源」。

據報導，中國是世界上大多數國家的主要貿易夥伴，也是稀土金屬和太陽能板等必需品的主導或近乎獨家供應商。部分國家感到不安，擔憂對華依賴可能損害他們的經濟和國家安全。

儘管如此，與電力相關的重要設備銷售已經迅速增長。美國銀行旗下全球研究部亞太石油、天然氣和基礎材料研究主管馬蒂·趙（Matty Zhao）表示，今年前三個月，全球用於電網儲能的電池（該領域由中國企業主導）出貨量幾乎翻了一番。

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