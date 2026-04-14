會中東外賓 王毅：不該封荷莫茲 李強：中願為和平貢獻

美伊在巴基斯坦談判未果，美國總統川普下令海軍封鎖荷莫茲海峽。中國明確表態，認為封鎖荷莫茲海峽不符合國際社會共同利益，希望各方恪守臨時停火安排，透過政治外交手：段才是解決問題的根本之道。

綜合大公報、中央社報導，針對美伊衝突造成荷莫茲海峽運輸中斷，中國國務院總理李強及外交部長王毅13日在會見外賓時，均釋出希望推動中東局勢早日重回和平安寧的看法。

王毅在北京會見阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)總統中國事務特使哈勒敦時表示，中方完全理解海灣阿拉伯國家合理安全關切，支持阿聯維護國家主權、安全和正當權益。王毅強調，封鎖荷莫茲海峽不符合國際社會共同利益，透過政治外交手段實現全面持久停火，才是解決問題的根本之道。中國一直積極致力於促和止戰，願同包括阿聯在內的國際社會共同努力，推動中東局勢盡早重回和平安寧。

王毅13日也與巴基斯坦副總理兼外長達爾通電話。達爾感謝中方促和努力，願同中方密切溝通協作，共同為實現地區和平發揮積極作用。王毅表示，當前停火局面十分脆弱，當務之急是全力避免戰端重啟，希望國際社會繼續加大勸和促談努力。

另一方面，李強在與阿布達比王儲哈立德會談時也指出，伊朗戰事爆發以來，中方一直同有關各方密切溝通，積極致力於促和止戰。中方願進一步發揮建設性作用，為恢復海灣地區和平安寧作出貢獻。

中國外交部發言人郭嘉昆13日表示，荷莫茲海峽是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護該地區的安全穩定和暢通，符合國際社會共同利益。海峽通航受阻的根源在於伊朗戰事，解決這一問題的出路是儘快停火止戰，各方應該保持冷靜和克制，中方願繼續發揮積極建設性作用。

針對有媒體報導，中國正計畫向伊朗提供武器，郭嘉昆回應稱，中國在軍品出口方面一貫採取慎重負責任態度，根據本國出口管制法律法規及承擔的國際義務實施嚴格管控，「我們反對無根據的抹黑或惡意關聯」。對於川普揚言，若中國向伊朗提供武器就加徵50%關稅，郭嘉昆僅回應：「關稅戰沒有贏家」。