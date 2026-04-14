原定9月推出 香港籃球博彩喊停：憂助長非法市場

香港立法會去年三讀通過2025年博彩稅（修訂）條例草案，落實籃球博彩合法化，港府其後向馬會發出單一籃球博彩牌照，預料最快今年9月推出。13日有媒體消息指，港府最新通知馬會，需暫停推行籃球博彩活動。

香港01報導，馬會接獲港府通知，要煞停籃球博彩，原因是「預測市場」（Prediction Market）近期在美國非常盛行，港府通知，需研究美國此平台對籃球博彩影響，故料9月無法推行，暫未有時間表。

民政及青年事務局發言人表示，預測市場的急速發展，可能會對博彩市場帶來相當多不確定性，如香港有人在預測市場的體育項目下注，屬於非法賭博，若在目前情況下推出籃球博彩，很大機會吸引更多人注意及參與預測市場的非法賭博，間接助長非法市場，因此有必要更深入研究此新興模式及平台的運作，在尚未具備成熟條件之前，應停止推進新博彩項目。

發言人表示，資料顯示，預測市場在2025年的交易量達640億美元，較2024年的160億美元增長300%；每月交易量則由2024年初的少於1億美元，增加至2025年底的超過130億美元。預測市場的急速發展，可能會對博彩市場帶來相當多不確定性。資料顯示，預測市場的每月交易量估計會在2030年再增加五倍，其中超過四成將會與體育有關。

馬會表示，得悉港府將檢視預測市場對博彩市場的負面影響，包括籃球博彩。馬會尊重港府的決定，並願意配合有關工作，等待港府就籃球博彩牌照申請作出進一步指示。

港府2025年財政預算案中提到，將規範籃球博彩活動，打擊非法籃球賭博，並將資金引至合法渠道，同時估計每年可增加15億港元（約1.9億美元）稅收。坊間過往熱議，有聲音擔憂開放籃球博彩將吸引青少年參與賭博。