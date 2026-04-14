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港府官員：「香港五年規劃」要將維護國安納入考量

聯合報／ 大陸中心／即時報導
針對香港將編制的「五年規劃」，香港政務司長陳國基強調，「安全是發展的前提」。（中新社）
針對香港將編制的「五年規劃」，香港政務司長陳國基強調，「安全是發展的前提」。（中新社）

香港將追隨中國大陸走向計畫經濟體制，香港特區政府政務司司長陳國基接受香港文匯報訪問時表示，特區政府正全速編制「香港五年規劃」，目標在今年內完成制定，為香港發展確立清晰實在的路徑。他強調，「安全是發展的前提，發展是安全的保障」，在規劃香港未來的時候，要從一開始就把維護國家安全、保障香港長遠穩定的因素納入考量。

明日（15日）是中國第十一個「全民國家安全教育日」，今年主題是「主動對接『十五五』規劃 堅持統籌發展和安全」。陳國基受訪時稱，香港回歸祖國初期，在維護國家安全方面就像「沒鎖好門」一樣，處於「不設防」狀態，讓反中亂港分子和外部勢力有機可乘，不斷挑戰「一國兩制」底線，甚至企圖搶走香港的管治權。

陳國基表示，從2012年「反國教」、2014年「佔中」、2016年旺角騷亂，以至2019年6月起持續十多個月的「反送中」運動，為香港帶來前所未見的危機。「那些日子，大家都很不安，經濟、社會、營商環境受到嚴重破壞，市民終日惶恐。」

陳國基感謝中共中央當年在香港最危急的時候果斷出手，從國家層面制定香港國安法，並公布實施。他指出，香港國安法實現「一法安香江」。隨後《維護國家安全條例》的立法，更進一步完善維護國家安全的法律制度，令香港有序回復繁榮穩定。

針對香港將編制的「五年規劃」，陳國基表示，特區政府正首次制定一份具宏觀性、戰略性和前瞻性的香港五年規劃，由行政長官親自領導整體工作，政制及內地事務局負責統籌，各司局長全力參與。目前各政策局已成立編制小組，密鑼緊鼓地展開工作。

陳國基說，他特別指示各政策局要主動、高效對接中國大陸的國家戰略要求，在推動社會、經濟、民生發展的過程中，充分發揮「一國兩制」的獨特優勢，真正做到「以香港所長服務國家所需」。

陳國基強調，在規劃香港未來的時候，既要把發展布局做好，也要從一開始就把維護國家安全、保障香港長遠穩定的因素納入考量。特區政府會繼續深入實踐「總體國家安全觀」，居安思危，防範風險，確保香港長治久安，建設更高水平的「平安香港」。

一國兩制 中國大陸 香港

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