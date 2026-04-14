消博會登場 首設台灣展區

第六屆中國國際消費品博覽會（消博會）昨在海南開幕，今年首設台灣特色展區，有廿家台企參展，台灣商總理事長許舒博在開館儀式上表示，希望這是起點，將來在各省市的展覽時，還會有更多廠商進駐參展。

舞獅鑼鼓聲中，台灣特色展區在國際館開幕，參展商來自生物科技、糕餅、調料、毛巾與高粱等產業。此前隨著兩岸關係緊張加上疫情影響，台灣組團到大陸參加展會逐步收縮，至二○二五年北京服貿會開始設立台灣展區。

台灣商總理事長許舒博表示，這次是台灣商總首次組團參展，共有廿家精品店家，具有台灣各種特色，包括茶葉、生物科技與糕餅等。他提到，日前大陸發布十大對台政策中，多項都跟商總密切相關，希望將來能逐步落實，對台灣優質的產品進駐大陸是一個很大的幫助。

大陸國台辦副主任潘賢掌表示，首次設立台灣特色展區，正是依託國家級展會平台優勢，搭建兩岸消費領域交流合作新平台，助力台企共享海南自貿港發展機遇，讓更多台灣好品走進大陸，鏈接世界。他提到，恰逢大陸發布十項政策措施，具有很強的示範帶動作用，希望大家能夠趁政策利好東風，發揮優勢，大陸將持續發布實施惠及台胞台企的各項政策舉措，支持台企扎根大陸發展。

消博會為大陸今年舉辦的首場國家級展會，來自六十多個國家和地區的超過三千四百個品牌參展。