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巴西駐台代表言論引關注…梁文傑：主張不讓外力介入 對陸是重大勝利

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
巴西駐台辦事處處長桑路易近日稱「台灣是中國的一部分」，並指台灣內部對相關立場缺乏共識，更稱國民黨主席鄭麗文也是此看法。陸委會副主委梁文傑13日表示，「這個就是我們所擔心的一些後果的其中之一」，恐對國際社會釋出錯誤訊息。記者謝守真／攝影
巴西駐台辦事處處長桑路易近日稱「台灣是中國的一部分」，並指台灣內部對相關立場缺乏共識，更稱國民黨主席鄭麗文也是此看法。陸委會副主委梁文傑13日表示，「這個就是我們所擔心的一些後果的其中之一」，恐對國際社會釋出錯誤訊息。記者謝守真／攝影

巴西駐台辦事處處長桑路易近日稱「台灣是中國的一部分」，並指台灣內部對相關立場缺乏共識，更稱國民黨主席鄭麗文也是此看法。對此，陸委會副主委梁文傑13日在立法院備詢時表示，相關言論正是政府所擔憂的後果之一，恐對國際社會釋出錯誤訊息。

梁文傑13日列席立法院第11屆第5會期外交及國防委員會第9次全體委員會報告「針對近期中國籍小型船隻非法入侵我國領海之偵捜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」並備質詢。

在民進黨立委陳冠廷針對上述問題質詢時，梁文傑表示，「這個就是我們所擔心的一些後果的其中之一」。他指出，對外國人士而言，可能會觀察到台灣內部在相關議題上的立場差異，特別是最大在野黨在相關議題上的態度是什麼立場。

梁文傑指出，若中共能讓台灣最大在野黨說出「台灣問題是中國內政問題」，並主張不要讓外國勢力介入等言論，這對陸方而言在政治上將是「非常非常大的勝利」，這可能就會對國際社會釋出錯誤訊息

梁文傑稱，雖尚未看到巴西駐台代表相關發言的完整報導，但若確有此情形的話，代表上述「這個影響已經發生了」，顯示相關論述可能已對外界認知產生影響。

梁文傑接著說，中共所謂的10項惠台措施基本上就是「新瓶裝舊酒」，而且總的看其實對台灣來說，在實質上的物質上的利益也不大，但是對岸

「所換得的卻是一個重大的宣傳勝利和統戰上面的勝利」。他認為，這對台灣的國家生存是有重大影響。

另，外交部今日一早對此強調，對桑路易不實且不當的發言表示高度不滿，外交部促請桑路易注意，依據《國際法》，外交代表有不干涉駐在國內政的義務。

近日，桑路易（Luís Cláudio VillafañeGomes Santos）接受《上報》專訪時稱，台灣是中國的一部分，「這就是為什麼我們不承認台灣是獨立國家，而且大多數國家都不承認台灣是獨立國家」，且不僅是巴西不承認台灣是獨立國家，且大多數國家都不承認台灣是獨立國家，就連「國民黨黨主席也持這樣的看法」。他還說，「巴西為何要有不同意見？連你們內部都沒有共識」。

中共 外交部 立法院

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