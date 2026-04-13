大陸出手整頓行業協會商會 加強黨領導與監管

官媒新華社今天授權發布的一項意見顯示，中國將出手整頓總數逾10萬家的行業協會商會，加強中共全面領導以及監督反腐力度；同時還要加強協會商會分類監管與資產財務管理，並進行整合淘汰，調控行業協會商會規模。

根據中國民政部公布，截至2024年，中國大陸共有行業協會商會10萬餘家，其中全國性行業協會商會800餘家；行業協會商會共擁有企業會員總數超過770萬家。

新華社13日下午授權發布「中共中央辦公廳 國務院辦公廳關於推動行業協會商會深化改革的意見」，提出18項舉措。

在總體要求上，「意見」首先提到「堅持和加強黨的全面領導」，要求「理順黨建工作管理體制」，建立健全「管行業也要管黨建」工作機制。進一步理順行業協會商會黨組織隸屬關係，建立健全全面覆蓋、順暢運行的黨組織體系。

其次，「意見」要求「增強黨組織政治功能和組織功能」。提高黨的組織和黨的工作覆蓋品質，健全黨組織發揮作用機制；嚴格落實意識形態工作責任制，有效防範化解涉意識形態領域風險。

「意見」又要求「加強換屆規範和負責人隊伍建設」。加強換屆亂象整治，加大對換屆違規行為糾治和懲戒力度。黨委社會工作部門要突出政治標準，強化政治把關，做好負責人人選審核工作；建立健全行業協會商會負責人提名、審核、公示、監督、退出等制度；加強對負責人的監督管理，對不符合條件以及不勝任、不稱職等不適宜擔任負責人的及時調整。

「意見」還要求「持續加大監督執紀力度」。加強紀檢工作規範化法治化正規化建設，建立和完善問題線索處置制度，嚴肅查處違反中央八項規定精神等違規違紀行為。完善行業協會商會反腐倡廉制度，深化整治不正之風和腐敗問題，一體推進「不敢腐、不能腐、不想腐」。

「意見」提出「探索建立分類管理制度」。加強行業協會商會分類監管，對經法律法規授權或者受黨政機關委託管理公共事務，具有一定強制性或者壟斷性，以及日常問題較多、違規風險較高的行業協會商會，加大監管力度，提高抽查比例和檢查頻次。

「意見」並提出「全面加強資產財務管理」，要求「從嚴管理行業協會商會設立企業」，嚴格控制設立企業，不得設立與會員有直接競爭關係的企業。

中國中央政府還將展開行業協會商會的整併與調控。

「意見」提到「優化結構布局」。優化整合業務交叉重疊、機構規模過小、領域劃分過細、功能作用較弱的行業協會商會。依法加快運轉失靈、擾亂秩序、行業萎縮、宗旨任務已完成的行業協會商會退出；重點培育和優先發展契合國家重大戰略和區域發展定位、適應產業轉型升級需要、服務發展新質生產力的行業協會商會。

「意見」並提到「合理調控規模」。對全國性行業協會商會加大整合力度；對地方行業協會商會，加強宏觀調控和引導；對市地級和縣級行業協會商會，依法簡化退出程序，透過有序競爭控制總體規模。

「意見」還提到「規範行業發展」。要求行業協會商會健全行業自律管理制度和自律約束機制，自覺抵制「內捲式」競爭；對違反自律規則的會員，透過通報、暫停或者取消會員資格等方式進行懲戒。