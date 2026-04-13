傳歐盟人員長駐上海測試 C919認證進展受關注

據觀察者網引述香港南華早報13日報導，歐洲航空安全局（EASA）人員近月已在上海設立工作據點，持續對中國商飛C919客機進行測試與評估，相關認證進展引發關注。

報導指出，EASA人員早在今年2月即已展開試飛評估作業。多名消息人士透露，來自歐盟的技術人員與飛行員近期已在上海進行更多檢查與飛行測試，並幾乎長期駐點當地，以加快認證流程。

另有參與技術交流的人士表示，大陸民航部門已調動相關資源，並協調多家航空公司及飛行員，協助推動C919認證作業。中國商飛方面消息人士亦向觀察者網證實上述情況。

報導稱，歐洲監管機構要求進一步試飛，以驗證C919安全性，目前相關測試已進入4階段認證流程中的第3階段。首次飛行測試於去年11月展開，為C919爭取國際適航認證的重要進展。

另有消息人士指出，中國商飛及營運C919的航空公司，正向EASA提供歷史與即時飛行數據，以及包括A檢、B檢在內的維修與保養資料，供認證分析使用。相關人士並表示，近3年累積的商業運行數據，有助於評估C919的整體性能。

報導提到，EASA人員也曾赴上海C919組裝廠進行實地了解。不過，儘管飛行測試被視為認證關鍵階段，後續仍須完成數據分析、文件審查及技術驗證。有消息人士指出，整體認證工作仍需時間推進，亦有觀點認為可能受政治因素影響進度。

根據大陸民航局數據，截至去年底，C919已在大陸46條航線累計運送約400萬名旅客。中國商飛表示，該機自2023年投入商業營運以來，中國國際航空、中國東方航空及中國南方航空均已擴大使用規模。今年春運期間（2月2日至3月13日），C919共執行近4300架次航班，較去年同期明顯增加。

目前中國商飛正提升產能，並推動C919拓展國際市場。除歐洲認證外，東南亞市場亦被視為重要布局方向。去年汶萊已成為東南亞首個承認C919適航認證的國家，另有消息指寮國考慮採購，馬來西亞相關航空業者亦表達興趣。

此外，大陸民航局日前公布C919窄跑道運行條件草案，擬允許其在中小型機場運作。分析人士認為，此舉有助提升C919競爭力，並可能擴大其在大陸及東南亞市場的布局。