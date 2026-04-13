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陸下月起給予非洲全面零關稅 僅賴總統將出訪的「這國家」被排除

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸下月起，將給予除我邦交國史瓦帝尼之外的53個非洲國家全面零關稅待遇。圖為2024年9月5日，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式。（新華社）
大陸下月起，將給予除我邦交國史瓦帝尼之外的53個非洲國家全面零關稅待遇。圖為2024年9月5日，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式。（新華社）

2026年是中國大陸與非洲開啟外交關係70周年暨「中非人文交流年」，自2026年5月1日起，大陸更將給予53個非洲國家全面零關稅待遇。唯一被排除的非洲國家，正是賴清德總統即將於4月22日至4月26日率團出訪的我非洲友邦史瓦帝尼王國。

2025年6月11日，大陸國家主席習近平在致中非合作論壇成果落實協調人部長級會議的賀信中宣布，中方願通過商簽共同發展經濟夥伴關係協定，落實對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅舉措，同時為非洲最不發達國家對中國出口提供更多便利。

大陸商務部隨後發布的政策解讀指出，共同發展經濟夥伴關係協定是中國與非洲國家之間的創新自貿協定。在協定下中國將對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅，並稱這是中國擴大自主開放的具體行動，也是推動中非合作論壇北京峰會成果進一步落地、服務共築新時代全天候中非命運共同體的生動體現。

大陸商務部稱，當前單邊主義、保護主義亂象頻出，中非決心共同應對挑戰，為全球貿易發展注入穩定性和正能量。這一重大舉措順應經濟全球化發展方向，回應非洲國家期待，符合世貿組織規則。

大陸商務部強調，中方將充分考慮非洲國家實際情況和具體訴求，以靈活務實方式就更便利的貿易、更具包容性的增長、更有韌性的供應鏈、更現代的發展領域等模塊開展磋商，盡早達成符合世貿組織規則、符合雙方利益訴求的協定，最終實現100%稅目產品零關稅，以中國超大規模市場和中國式現代化發展成就，為非洲國家提供更多機遇。

史瓦帝尼是我國目前在非洲僅剩的邦交國，也是中共積極挖角的對象。2025年6月11日在湖南長沙舉行的中非合作論壇成果落實協調人部長級會議發表的《中非維護全球南方團結合作的長沙宣言》，就特別提到「中國願通過商簽共同發展經濟夥伴關係協定，對除斯威士蘭（即史瓦帝尼）外53個非洲建交國落實100%稅目產品零關稅舉措，歡迎非洲優質商品進入中國市場」，針對性十足。

中國大陸與非洲雙邊貿易近年來快速增長，但非洲對中國的貿易逆差也因此迅速擴大。據大陸海關總署公布的數據，2025年中國對非洲的出口總額達2,250億美元，年增長25.8%，進口1,230億美元，增幅僅5.4%，中國對非洲享有的貿易順差高達1,020億美元。

今年前兩個月，中國對非洲出口年增率更達到49.9%，進口增幅則為15.6%，中國對非洲累計順差達231.5億美元。

中共 北京 大陸商務部

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