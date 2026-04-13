匈牙利大選反對黨勝出 陸方祝賀、盼深化雙邊關係

據新華社報導，匈牙利國會選舉結果出爐，反對黨蒂薩黨（Tisza Party）勝出。大陸外交部發言人郭嘉昆13日在例行記者會表示，中方對此表示祝賀，並稱願與匈牙利新政府加強交往與合作。

郭嘉昆指出，中方高度重視中匈關係發展，願在相互尊重、平等互惠基礎上，與匈牙利新政府加強高層往來，增進政治互信，拓展務實合作，並擴大人文交流。

據觀察者網此前報導，匈牙利於當地時間4月12日舉行國會選舉，選出新一屆國會議員。根據當晚公布的初步開票結果，由馬札爾（Peter Magyar）領導的反對黨蒂薩黨勝出。馬札爾隨後發表勝選演說，現任總理奧班（Viktor Orbán）也承認敗選。

此次選舉結果意味著奧班自2010年以來長達16年的執政可能告一段落。奧班任內，匈牙利與歐盟關係日益緊張；而馬札爾雖曾為其支持者，但在此次競選期間承諾推翻相關內政改革，並調整匈牙利在烏克蘭議題上與歐盟相左的立場。

報導指出，歐盟方面期待蒂薩黨上台後，匈牙利能在歐盟內部展現更高合作意願，並強化共同行動。馬札爾當晚在首都布達佩斯向支持者表示，蒂薩黨已獲得重建國家運作的授權，並強調未來匈牙利將再次成為歐盟與北約的堅定盟友。

另，據南華早報6日報導，此次選舉被視為對歐洲影響深遠的一場選戰。報導指出，對中國大陸、俄羅斯及美國而言，若奧班遭馬札爾領導的蒂薩黨擊敗，意味著將失去一個過去多次在歐盟內部阻擋相關對中政策、並反對部分社會及綠色議程的合作夥伴。

德國智庫墨卡托（Mercator Institute）中國研究中心外交政策專家塞瓦特（Eva Seiwert）表示，奧班對大陸具有重要性，因多數歐盟國家對與大陸合作日益抱持懷疑態度，而奧班與大陸國家主席習近平執政時間相近，使雙方得以發展密切的個人關係，中方亦將其視為重要友人。塞瓦特接著指出，若奧班持續執政，有助避免歐盟對大陸形成單一強硬立場。

報導稱，奧班與大陸的友好關係，使匈牙利成為大陸在歐洲的重要投資目的地之一；另一方面，歐盟過去因匈牙利法治爭議，曾凍結對其部分資金撥付。陸電動車廠比亞迪及電池大廠寧德時代，均已在匈牙利設廠。

奧班在歐盟內也多次作出對大陸較為有利的表態，包括反對歐盟對陸電動車加徵關稅。匈牙利亦是歐盟中唯一與大陸建立「新時代全天候戰略夥伴關係」的國家。

報導指出，在競選期間，馬札爾較少著墨大陸議題，但其盟友曾暗示，未來可能對大陸採取較強硬立場。若奧班下台，部分匈牙利與大陸達成的重大基礎建設項目可能面臨重新審查，有指控稱達成相關項目的過程不透明，並且涉及貪污。