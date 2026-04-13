快訊

中東變局…國安基金「不進場」 持有股票市值35.6億元

開除黨籍！民眾黨中評會開鍘 李貞秀即起喪失立委身分

聽新聞
0:00 / 0:00

匈牙利大選反對黨勝出 陸方祝賀、盼深化雙邊關係

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
4月12日，在匈牙利首都布達佩斯，匈牙利蒂薩黨領袖馬札爾（中）在勝選晚會上揮舞匈牙利國旗。（新華社）
4月12日，在匈牙利首都布達佩斯，匈牙利蒂薩黨領袖馬札爾（中）在勝選晚會上揮舞匈牙利國旗。（新華社）

據新華社報導，匈牙利國會選舉結果出爐，反對黨蒂薩黨（Tisza Party）勝出。大陸外交部發言人郭嘉昆13日在例行記者會表示，中方對此表示祝賀，並稱願與匈牙利新政府加強交往與合作。

郭嘉昆指出，中方高度重視中匈關係發展，願在相互尊重、平等互惠基礎上，與匈牙利新政府加強高層往來，增進政治互信，拓展務實合作，並擴大人文交流。

據觀察者網此前報導，匈牙利於當地時間4月12日舉行國會選舉，選出新一屆國會議員。根據當晚公布的初步開票結果，由馬札爾（Peter Magyar）領導的反對黨蒂薩黨勝出。馬札爾隨後發表勝選演說，現任總理奧班（Viktor Orbán）也承認敗選。

此次選舉結果意味著奧班自2010年以來長達16年的執政可能告一段落。奧班任內，匈牙利與歐盟關係日益緊張；而馬札爾雖曾為其支持者，但在此次競選期間承諾推翻相關內政改革，並調整匈牙利在烏克蘭議題上與歐盟相左的立場。

報導指出，歐盟方面期待蒂薩黨上台後，匈牙利能在歐盟內部展現更高合作意願，並強化共同行動。馬札爾當晚在首都布達佩斯向支持者表示，蒂薩黨已獲得重建國家運作的授權，並強調未來匈牙利將再次成為歐盟與北約的堅定盟友。

另，據南華早報6日報導，此次選舉被視為對歐洲影響深遠的一場選戰。報導指出，對中國大陸、俄羅斯及美國而言，若奧班遭馬札爾領導的蒂薩黨擊敗，意味著將失去一個過去多次在歐盟內部阻擋相關對中政策、並反對部分社會及綠色議程的合作夥伴。

德國智庫墨卡托（Mercator Institute）中國研究中心外交政策專家塞瓦特（Eva Seiwert）表示，奧班對大陸具有重要性，因多數歐盟國家對與大陸合作日益抱持懷疑態度，而奧班與大陸國家主席習近平執政時間相近，使雙方得以發展密切的個人關係，中方亦將其視為重要友人。塞瓦特接著指出，若奧班持續執政，有助避免歐盟對大陸形成單一強硬立場。

報導稱，奧班與大陸的友好關係，使匈牙利成為大陸在歐洲的重要投資目的地之一；另一方面，歐盟過去因匈牙利法治爭議，曾凍結對其部分資金撥付。陸電動車廠比亞迪及電池大廠寧德時代，均已在匈牙利設廠。

奧班在歐盟內也多次作出對大陸較為有利的表態，包括反對歐盟對陸電動車加徵關稅。匈牙利亦是歐盟中唯一與大陸建立「新時代全天候戰略夥伴關係」的國家。

報導指出，在競選期間，馬札爾較少著墨大陸議題，但其盟友曾暗示，未來可能對大陸採取較強硬立場。若奧班下台，部分匈牙利與大陸達成的重大基礎建設項目可能面臨重新審查，有指控稱達成相關項目的過程不透明，並且涉及貪污。

歐盟 大陸 中國大陸

延伸閱讀

下架昔日偶像奧班 匈牙利準總理馬札爾是誰？

匈極右敗選 美民主黨：接下來換MAGA

匈牙利變天 馬格雅勝選感言：創造奇蹟、解放國家

政壇新秀馬格雅壓倒性勝選讓匈牙利變天 誓言拔除體制弊端重返歐洲

相關新聞

軍援伊朗新型肩射飛彈？陸外交部怒斥：反對無根據的抹黑

近日傳出中國大陸研擬提供伊朗新型防空武器，美國總統川普警告，若真如此，「中國恐怕有大麻煩」。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆13日在例行記者會上強調，中國在軍品出口方面一貫採取慎重、負責任態度，根據本國出口管制法律法規及承擔的國際義務，實施嚴格管控。郭嘉昆並說，「我們反對無根據抹黑或惡意關聯。」

陸下月起給予非洲全面零關稅 僅賴總統將出訪的「這國家」被排除

2026年是中國大陸與非洲開啟外交關係70周年暨「中非人文交流年」，自2026年5月1日起，大陸更將給予53個非洲國家全面零關稅待遇。唯一被排除的非洲國家，正是賴清德總統即將於4月22日至4月26日率團出訪的我非洲友邦史瓦帝尼王國。

陸提金門共用廈門新機場 梁文傑：涉金廈空域重疊問題

中共12日提出對台「十項政策」，其中包括支持支持金門「共用」廈門新機場。國安局局長蔡明彥13日指出，中方論述主打「同等待遇」，並透過相關宣傳操作，意圖塑造外離島民眾可直接使用廈門機場的意象。陸委會副主委梁文傑則表示，相關議題主要涉及金門尚義機場與翔安機場之間的空域與飛航安全問題，強調「在航線及飛安高度上應尊重既有機場」。

美菲澳南海聯合巡航 共軍批：攪局南海 破壞地區和平

菲律賓近日與美國、澳洲在南海完成今年第二輪「多邊海事合作活動」（MMCA）聯合巡航演訓，對此，解放軍南部戰區新聞發言人翟士臣13日上午指責菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，「攪局南海，破壞地區和平穩定」。翟士臣稱，南部戰區部隊將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，堅定維護地區和平穩定。

匈牙利大選反對黨勝出 陸方祝賀、盼深化雙邊關係

據新華社報導，匈牙利國會選舉結果出爐，反對黨蒂薩黨（Tisza Party）勝出。大陸外交部發言人郭嘉昆13日在例行記者會表示，中方對此表示祝賀，並稱願與匈牙利新政府加強交往與合作。

應王毅邀請！俄外長拉夫羅夫將訪陸 14日起展開2天行程

陸外交部13日宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將於4月14日至15日對大陸進行正式訪問。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。