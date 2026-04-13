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軍援伊朗新型肩射飛彈？陸外交部怒斥：反對無根據的抹黑

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
針對有媒體報導稱，中國計畫向伊朗提供武器，大陸外交部發言人郭嘉昆13日表示，反對無根據抹黑或惡意關聯。（路透）
針對有媒體報導稱，中國計畫向伊朗提供武器，大陸外交部發言人郭嘉昆13日表示，反對無根據抹黑或惡意關聯。（路透）

近日傳出中國大陸研擬提供伊朗新型防空武器，美國總統川普警告，若真如此，「中國恐怕有大麻煩」。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆13日在例行記者會上強調，中國在軍品出口方面一貫採取慎重、負責任態度，根據本國出口管制法律法規及承擔的國際義務，實施嚴格管控。郭嘉昆並說，「我們反對無根據抹黑或惡意關聯。」

CNN日前引述未具名消息來源報導，北京準備轉移可由單兵肩射的可攜式防空飛彈（MANPAD）。這類彈藥利用熱追蹤導引鎖定飛機引擎或排氣口，在過去六周的伊朗戰爭中對美軍構成重大威脅，日前一枚MANPAD差點擊中一架F/A-18「超級大黃蜂」戰機。

另，根據川普說法，3日遭伊朗擊落的F-15E戰機，正是被「手持肩射飛彈、熱追蹤飛彈」擊中。

此外，針對今日俄羅斯記者提問，當地時間4月12日，美國總統川普下令對荷莫茲海峽實施軍事封鎖，並對伊朗進行能源貿易的國家採取措施，詢問中方如何看待海域安全及相關能源問題。

郭嘉昆回應表示，荷莫茲海峽是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護該地區的安全、穩定和暢通符合國際社會共同利益。海峽通航受阻的根源在於伊朗戰事，解決這一問題的出路是儘快停火止戰，各方應該保持冷靜和克制，中方願繼續發揮積極建設性作用。

俄羅斯 美國 中方 伊朗 北京

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