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應王毅邀請！俄外長拉夫羅夫將訪陸 14日起展開2天行程
陸外交部13日宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將於4月14日至15日對大陸進行正式訪問。
王毅本月5日曾應約與拉夫羅夫通電話，就當前中東局勢交換意見。拉夫羅夫表示，俄方對中東局勢持續升溫高度關切，針對當前戰事及荷莫茲海峽問題，主張應儘快停止軍事行動，回到政治與外交途徑，並由聯合國安理會發揮建設性作用。俄方也表示，願與中方保持密切溝通協調，推動停火止戰。
王毅則表示，中俄作為聯合國安理會常任理事國，應在重大問題上展現公正立場，採取客觀、平衡做法，並爭取國際社會更多理解與支持。他指出，中方一貫主張透過對話談判，政治解決國際與地區熱點問題；目前中東局勢仍在惡化，戰事持續升級，解決荷莫茲海峽通航問題的根本在於盡快停火止戰。中方願與俄方在聯合國安理會持續合作，就重大議題保持溝通，為局勢降溫及維護地區與全球安全穩定努力。
除拉夫羅夫將於14日到訪，西班牙首相桑切斯、阿拉伯聯合大公國阿布達比王儲哈立德目前也在中國訪問中。
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