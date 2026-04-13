陸提金門共用廈門新機場 梁文傑：涉金廈空域重疊問題

中共12日提出對台「十項政策」，其中包括支持支持金門「共用」廈門新機場。國安局局長蔡明彥13日指出，中方論述主打「同等待遇」，並透過相關宣傳操作，意圖塑造外離島民眾可直接使用廈門機場的意象。陸委會副主委梁文傑則表示，相關議題主要涉及金門尚義機場與翔安機場之間的空域與飛航安全問題，強調「在航線及飛安高度上應尊重既有機場」。

立法院外交及國防委員會今（13）日邀請國家安全局局長蔡明彥、國防部副部長徐斯儉、內政部、海洋委員會報告「針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」，並請陸委會、交通部列席備詢。

國安局長蔡明彥在接受民進黨立委李坤城質詢時表示，上述相關議題事實上在中共與外離島相關互動中早已有所提及。中共方面宣稱，翔安機場今年將完成興建，並以其為「國際機場」，提供台灣民眾，特別是外離島民眾「同等待遇」，可使用翔安機場作為出國機場之一。

蔡明彥指出，相關宣傳並非首次出現，過去近一年已有類似論述，同時也提到機場將設置多種特殊攤位或店面，並歡迎外離島民眾申請租用。他表示，政府認為相關內容具有對外離島進行統戰宣傳的敘事，「在這一次的十項提議裡面，有一個背後的圖像在這裡」。

針對是否涉及主權與安全問題，蔡明彥回應，中方確實希望操作出相關意象，「確實他（大陸）是往這方面在操作」。他強調，未來不論翔安機場完成後的航線或空域管制，仍需透過兩岸政府溝通管道進行必要協調，以避免飛航安全問題。他指出，飛航安全不應涉及政治，雙方應就技術面進行溝通與討論。外離島民眾出國選擇屬於民眾權利，中方則或在政治操作進行相關論述，強調「同等待遇」與使用機場權利，屬於其政治宣傳操作。

梁文傑則表示，所謂「共用機場」的說法，目前陸方主要宣傳是鼓勵或號召金門居民未來可直接前往翔安機場搭乘國際航線，不必經由桃園機場出境，這是陸方主要的宣傳方式。他指出，政府更關注的是空域重疊問題，因金門尚義機場與翔安機場距離非常接近，空域幾乎可能重疊。

梁文傑指，若雙方進行協調，在飛行高度上仍有調整空間，「雖然空域近，但是因為高度，可以有的容受空間蠻大的」。他並表示，安全仍是主要考量，目前我方政府立場為尚義機場先存在，而翔安機場為後來興建，因此後者在航線及飛安高度上應尊重既有機場。

針對航管問題，梁文傑進一步表示，「我們不會有中方統一調度，中方調度他們的，我們調度我們的」，「基本上不會有問題」，但雙方仍需在航管高度差異上形成默契，以確保飛航安全。他強調，目前立場仍是以既有機場優先，在此事雙方需要有默契。