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美菲澳南海聯合巡航 共軍批：攪局南海 破壞地區和平

聯合報／ 大陸中心／即時報導
儘管中菲南海爭端持續，但中國駐菲國大使井泉表示，當前中菲關係已出現緩和跡象，「菲方掀不起大風浪」。（美聯社）
儘管中菲南海爭端持續，但中國駐菲國大使井泉表示，當前中菲關係已出現緩和跡象，「菲方掀不起大風浪」。（美聯社）

菲律賓近日與美國、澳洲在南海完成今年第二輪「多邊海事合作活動」（MMCA）聯合巡航演訓，對此，解放軍南部戰區新聞發言人翟士臣13日上午指責菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，「攪局南海，破壞地區和平穩定」。翟士臣稱，南部戰區部隊將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，堅定維護地區和平穩定。

翟士臣表示，解放軍南部戰區海軍4月9日至12日也在南海海域進行例行巡航。

菲律賓軍方今天表示，菲律賓武裝部隊、美軍印太司令部與澳洲國防軍，本月9日至12日在「西菲律賓海」（WPS）進行MMCA聯合巡航演訓。

「西菲律賓海」是菲律賓對在南海聲索海域的官方稱呼，範圍包括從領海基線向西延伸200海里專屬經濟海域，因與中國主張擁有主權的南海海域重疊，雙方長年衝突不斷。

大陸駐菲律賓大使館12日發布消稱，中國駐菲國大使井泉10日在會見菲華新聯公會及旅菲華僑工商團體代表時表示，當前中菲關係出現緩和跡象，雙方恢復政治對話並已開展三輪對話。

井泉指出，海上局勢總體可控，雖然一些勢力還在滋事，但中方堅定有力應對，「菲方掀不起大風浪」。針對反華勢力汙蔑抹黑，使館與之展開針鋒相對輿論鬥爭，對方占不到便宜。

井泉還說，1月至3月，中國來菲遊客12萬人次，年比增長57%。宿霧至泉州、重慶至馬尼拉等航線已經或即將開通。菲國民眾赴華人數也在增加，去年已超過百萬。今年第一季中菲還合力抓獲七名涉綁架、詐騙等的中國籍嫌犯，遣返40餘人。

井泉指出，中菲兩國經貿合作也面臨新的機遇，但不能掉以輕心，要多想辦法「以正壓邪」，希望菲國華人社團繼續為助力中菲關係穩定發展貢獻力量。

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