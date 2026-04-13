清洗還沒完？習近平心腹、公安部長王小洪傳遭查

中國政軍高層近期頻傳動蕩，社群平台X多個帳號接連爆料，指出公安部部長王小洪涉違紀遭查，他自今年3月18日至今異常隱身超過三周，而中國國家主席習近平呼籲軍隊「自我革命」，引發外界對解放軍仍繼續內部整訓與人事大換血的揣測，惟官方均未證實。

綜合媒體報導，習近平的心腹、公安部長王小洪3月15日至17日赴越南河內出席中越外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制首次部長級會議。之後，3月18日至今未見公開活動報導，異常隱身23天超過三周，其處境引外界關注，網路流傳多種說法。

自媒體「中國新聞熱點」8日在X平台發帖稱，據內部高層人士的震撼爆料，習近平最核心的親信之一、現任公安部長王小洪疑似已被祕密控制；涉及軍中張又俠事件引發的連鎖反應。

一直披露中共高層動向的時評人蔣罔正則跟帖爆料，王小洪罹患咽喉癌。蔣罔正9日還爆料，湖南省委書記沈曉明將接替王小洪擔任公安部長。據X平台帳號@WanjunXie發文聲稱，據傳王小洪和先前落馬的中央政治局委員馬興瑞，與多名中央政治局委員和中央軍委委員聯手，計畫將習近平趕下台，並支持彭麗媛接任黨中央總書記、國家主席和中央軍委主席。

@WanjunXie指出，中國國務委員兼公安部部長王小洪正因涉嫌嚴重違紀違法接受審查，但此消息尚未獲官方與媒體證實。另外，帳號@chinesehotnews指出，習近平近日屢次強調軍隊需「空前團結」，遭外界解讀為軍方內部恐有不穩或不完全服從的聲浪。

帳號@wenruiguandian及@Lawrenc09874431則推斷，解放軍正進行大規模權力重組。然而，關於高層內鬥、政變或暗殺等網路傳言皆屬個人推測，缺乏確鑿證據。