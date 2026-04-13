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穿牛仔褲、戴墨鏡…西班牙總理偕妻逛頤和園 全程未清場
西班牙總理桑傑士日前率團訪問中國，並於12日偕夫人現身頤和園參觀，當天兩人未見大規模清場措施，在春日遊園氛圍中輕鬆現身，展現親民作風。
從現場畫面可見，桑傑士以藍色襯衫搭配牛仔褲，外加休閒西裝與墨鏡，整體造型簡約俐落，兼具正式與輕鬆感；夫人則延續優雅風格，氣質出眾。適逢園內花木盛開，景色宜人，兩人神情輕鬆愉悅，為此次正式訪問增添柔和一面。
此次訪問為桑傑士近四年內第四度訪華，顯示雙邊互動維持一定熱度。在官方行程之外安排文化參訪，被視為深化人文交流的重要象徵，為中西關係增添更多非正式互動空間。
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