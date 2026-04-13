穿牛仔褲、戴墨鏡…西班牙總理偕妻逛頤和園 全程未清場

在美國和伊朗在巴基斯坦展開談判之際，荷莫茲海峽似乎有局部恢復通行的跡象。中國財新網報導，北京時間11日傍晚，2艘中國國企所屬的30萬噸級超大型油輪（VLCC）組成的船隊成功從波斯灣穿越荷莫茲海峽，同行的還有一艘中國籍中型散貨船和一艘中國船東所屬的大型汽車運輸船。

2026-04-13 14:29