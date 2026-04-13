AI反華假視頻 在日竟成流量密碼 還有「產業鏈」

在日本網路平台上，一類以醜化中國人為主題的短影音內容正快速蔓延，甚至逐漸形成「流量密碼」與具規模的「產業鏈」。朝日新聞報導，部分創作者透過人工智慧(AI)工具，大量生成帶有煽動性與偏見的虛構故事，藉此吸引點閱與廣告收益，背後反映出「注意力經濟」驅動下的扭曲內容生態。

報導指出，這些影片多以誇張情節呈現，例如刻意編造中國遊客破壞公共秩序、行為失當等橋段，卻未清楚標示虛構性質，使觀眾難以辨別真偽。透過AI生成腳本與影像，創作者只需短時間即可完成內容製作，大幅降低成本並提高產出效率。一些兼職平台甚至提供完整操作指南，鼓勵接案者製作特定題材影片，並以播放量作為主要收益來源。

更值得關注的是，這類內容在商業機制上具有明顯誘因。一名受訪創作者透露，大谷翔平視頻的廣告單價約為每千次播放300日圓，而反華視頻的單價高達約1000日圓；不僅如此，反華視頻的完播率更高，收益「最多時每月約60萬日圓，而且很穩定」。這名男子自稱從未去過中國，也沒有和中國人打過交道，但就是「討厭中國人」，並以此為動機製作反華視頻。這種「情緒越強烈、回報越豐厚」的現象，使內容創作逐步走向極端化。

學界分析認為，此類現象並非單一網路亂象，而是社會氛圍與媒體環境交互作用的結果。在注意力競爭激烈的數位時代，憤怒、恐懼與厭惡等情緒更容易被演算法放大，進一步推升相關內容的曝光度。當技術工具降低造假門檻，虛構資訊便可能被包裝成「真實事件」，對公眾認知造成長期影響。

此外，政治言論與社會輿論的連動，也被認為是推波助瀾的因素之一。當部分公共論述對特定國家或議題採取強硬立場，可能在無形中形塑輿論風向，進而被內容創作者轉化為流量素材。長期而言，這不僅可能加深社會偏見，也會壓縮理性對話空間。

專家警告，若缺乏有效監管與媒體識讀教育，此類以AI生成的偏頗內容將持續擴散，甚至侵蝕跨國理解的基礎。