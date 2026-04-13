美與伊朗談判破局之際 阿布達比王儲哈立德訪中國

伊朗鄰國阿拉伯聯合大公國阿布達比王儲哈立德（Sheikh Khaled），12日起對中國展開為期三天的訪問。哈立德此行正值美國和伊朗談判破局之際。

中國外交部官網12日公布，應中國國務院總理李強邀請，哈立德於12至14日對中國進行訪問。

美國和以色列2月底聯手對伊朗發動空襲，在長達一個多月的戰事中，伊朗為報復美國和以色列而對波灣地區展開多次襲擊。向來標榜「安全避風港」的阿拉伯聯合大公國杜拜也遭受伊朗的大規模飛彈、無人機襲擊。

哈立德此行正值美國和伊朗談判未能達成協議之際。外電報導，美國副總統范斯（JD Vance）12日在記者會表示，美伊持續進行了長達21小時的馬拉松式談判，但未能達成任何協議。

范斯說，伊朗拒絕承諾放棄發展核武器，談判無進展，美方代表團將在無協議的情況下返回美國。

美國總統川普尚未就此作出公開表態，但他稍早指出，在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德所進行的談判結果無關緊要，「我們是否達成協議，對我來說完全無所謂，因為我們已經贏了」。

川普說，「無論如何，我們都是贏家，我們在軍事上打敗了他們（伊朗）」。