中2艘大型油輪使用「替代航道」 成功穿越荷莫茲

在美國和伊朗在巴基斯坦展開談判之際，荷莫茲海峽似乎有局部恢復通行的跡象。中國財新網報導，北京時間11日傍晚，2艘中國國企所屬的30萬噸級超大型油輪（VLCC）組成的船隊成功從波斯灣穿越荷莫茲海峽，同行的還有一艘中國籍中型散貨船和一艘中國船東所屬的大型汽車運輸船。

報導稱，這是美以伊開戰後，荷莫茲海峽最大規模一次船舶通行行動。其中1艘中遠海運集團所有的VLCC油輪「遠珍湖」號懸掛中國香港旗，滿載伊拉克原油；另一艘國企所有的VLCC油輪「HE RONG HAI」號則懸掛中國五星紅旗，滿載沙烏地阿拉伯原油。兩船均是從美以伊開戰後就被滯留在波斯灣內。

財新網指出，這4艘成功穿越荷莫茲海峽的中國船隊，使用伊朗最新公布的荷莫茲海峽「替代航道」。

4月9日，伊朗公布荷莫茲海峽替代通道：船隻從阿曼灣進入波斯灣需向北繞行，從伊朗拉臘克島（Larak）北部水道通過；船隻從波斯灣駛出，進入阿曼灣，需從拉臘克島以南通過。伊朗方面稱，荷莫茲海峽主要交通區可能存在各種水雷，所有過往船隻通行前需與IRGC海軍協調，根據地圖中的替代通道通行。