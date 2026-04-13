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陸駐菲大使：中菲關係趨緩 籲持續努力維持穩定

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
陸駐菲律賓大使井泉表示，中菲關係已出現緩和跡象，雙方已恢復政治對話並完成3輪會談，海上情勢整體可控，但仍須持續努力維持穩定。（圖／取自陸駐菲律賓大使館）
陸駐菲律賓大使井泉表示，中菲關係已出現緩和跡象，雙方已恢復政治對話並完成3輪會談，海上情勢整體可控，但仍須持續努力維持穩定。（圖／取自陸駐菲律賓大使館）

據港媒《明報》13日報導，在中東局勢升溫、全球能源供應不穩背景下，菲律賓近期頻頻釋出改善對中關係、推動能源合作訊號。大陸駐菲律賓大使井泉表示，中菲關係已出現緩和跡象，雙方已恢復政治對話並完成3輪會談，海上情勢整體可控，但仍須持續努力維持穩定。

據大陸駐菲律賓大使館12日消息指出，井泉10日會見菲華新聯公會及旅菲華僑工商團體代表時表示，儘管仍有部分勢力在海上挑釁，中方已採取相應措施應對。他並提到，針對外界批評與負面言論，使館亦持續透過對外說明回應。

在人員往來方面，井泉表示，今年1至3月大陸赴菲旅客達12萬人次，年增57%；宿霧至泉州、重慶至馬尼拉等航線已開通或即將啟用。菲律賓民眾赴陸人數也持續增加，去年已突破100萬人次。

在執法合作上，井泉指出，今年第1季中菲合作逮捕7名涉及綁架、詐騙等案件的大陸籍嫌犯，並遣返40餘人。他並表示，隨著關係回溫，雙邊經貿合作面臨新的機會，但仍須審慎應對。

在能源面向，菲律賓對外依賴程度較高。《環球時報》報導指出，菲國約9成石油來自中東，國際能源市場波動對其影響顯著。隨著中東局勢升溫，菲方承受的能源壓力也隨之增加。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）3月24日表示，中方在化肥供應等方面提供協助，並指出菲方正嘗試將領土爭議與經貿合作分開處理，同時表達希望重啟南海油氣合作的意願。中菲雙方並於3月28日舉行時隔3年的「南海問題雙邊磋商機制」（BCM）會議。

《環球時報》評論指出，南海部分海域蘊藏油氣資源，若能開發，有助改善菲律賓能源供應。不過深水油氣開發門檻高、投資龐大，菲國在技術與資金方面仍面臨挑戰。報導認為，中國在相關技術與設備方面具備優勢，雙方過去亦曾簽署油氣合作備忘錄，具一定合作基礎。

南海 大陸 菲國

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