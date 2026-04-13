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陸拋10項惠台措施 國安局：恐成中共對台介選工具

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
立法院外交及國防委員會13日邀請國家安全局局長蔡明彥、國防部副部長徐斯儉、內政部、海洋委員會報告「針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」，並請大陸委員會、交通部列席備質詢。記者謝守真／攝影
立法院外交及國防委員會13日邀請國家安全局局長蔡明彥、國防部副部長徐斯儉、內政部、海洋委員會報告「針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」，並請大陸委員會、交通部列席備質詢。記者謝守真／攝影

國民黨主席鄭麗文昨（12）日結束訪陸「和平之旅」，中共中央台辦透過新華社等官媒宣布10項促進兩岸交流合作的政策措施。對此，國安局長蔡明彥表示，惠台措施恐成為中共介選工具。他認為，要推動相關兩岸交流、經貿交往，主要還是要跟我方中央政府接觸，而不是透過政黨交流私相授受。

立法院外交及國防委員會今（13）日邀請國家安全局局長蔡明彥、國防部副部長徐斯儉、內政部、海洋委員會報告「針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」，並請大陸委員會、交通部列席，並備質詢。

蔡明彥於會前接受媒體聯訪時表示，這次中共與台灣在野黨的交往，大致可從三個層面來看其目的。首先，在戰略層面，中共強調台海「和」與「戰」的主導權掌握在北京手中，是北京說了算，意在排除外力介入台海情勢，同時也操作在野黨對北京立場的呼應，藉此增加北京在後續「川習會」中處理涉台議題的籌碼。

他接著說，在政治層面，中共在交往過程中不斷宣傳中華民族偉大復興與兩岸制度性和平，試圖引導台灣進入「一中框架」的政治設定。第三，在經濟層面，透過宣傳中共的實務規劃，希望吸引台商增加對中國的投資，助益中國經濟發展，同時弱化台灣與全球非紅供應鏈的參與與合作。

針對中共12日宣布的10項惠台措施，內容包括開放台灣農漁產品輸入大陸、支持金門共用廈門新機場、全面恢復兩岸空中客運直航，以及推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點等。蔡明彥表示，因為要推動相關兩岸交流、經貿交往，主要還是要跟中央政府接觸，才可以做相關的評估規劃與推動，而不是透過政黨交流私相授受。

蔡明彥指出，每次到台灣選舉，就可以注意到中共都會提出所謂「惠台措施」，不管是兩岸觀光交流或農漁採購，歷年台灣選舉期間都會被提出討論，這已經變成中共對台的介選工具，相關操作也形成對台統戰的節奏。

蔡明彥並強調，希望後續討論應由政府主導，因為中共在交流過程中有時會操作區隔對待，讓施惠集中在某些特定縣市或產業，由政府規劃較能避免不必要的風險。另，對惠台措施是否將全部拒絕或有條件接受，蔡明彥稱，12日政府各單位都已經對相關立場進行說明。

國民黨主席鄭麗文12日結束訪陸行，中共宣布10項促進兩岸交流合作的政策措施，對此，國安局長蔡明彥表示，惠台措施恐成為中共介選工具。記者謝守真／攝影
國民黨主席鄭麗文12日結束訪陸行，中共宣布10項促進兩岸交流合作的政策措施，對此，國安局長蔡明彥表示，惠台措施恐成為中共介選工具。記者謝守真／攝影

台海 內政部 兩岸

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