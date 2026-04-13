西藏前人大副主任丁業現被查 今年第22名落馬中管幹部

中共中央紀委國家監委網站12日通報，西藏自治區人大常委會原黨組副書記、副主任丁業現涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查與監察調查。丁業現已於3年前退休，成為今年第22名被查的中管幹部。

官方資料顯示，丁業現今年66歲，山東陽谷人，1978年投入職場，1990年加入中國共產黨，擁有經濟學博士學位，長期在西藏為官，曾任西藏自治區財政廳長、自治區政府主席助理、自治區政府副主席等職。

據星媒《聯合早報》報導，自中共二十大以來，西藏已有7名中管幹部被查。除丁業現外，還包括自治區人大常委會原副主任紀國剛、自治區政協原副主席姜杰、自治區政府原副主席王勇、自治區黨委原書記吳英傑、自治區政府原主席齊扎拉，以及自治區人大常委會副主任王峻等人。

報導指，上述西藏落馬官員中，吳英傑為山東濰坊昌邑人，姜杰為山東青島膠州人，均與丁業現同為山東籍。另有分析指出，丁業現仕途歷程與具「藏二代」背景的吳英傑相似。

此外，2023年7月在上海市人大常委會主任任內被查的董雲虎，也曾任西藏自治區黨委常委、宣傳部長。

2021年，丁業現出任西藏自治區人大常委會副主任；2023年1月西藏人大換屆時未再當選，隨後退休。