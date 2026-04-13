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陸提金門共用廈門新機場 陸委會：需進一步研究

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
圖為陸委會副主委梁文傑。記者謝守真／攝影
圖為陸委會副主委梁文傑。記者謝守真／攝影

國民黨主席鄭麗文昨（12）日結束訪陸「和平之旅」，中共方面同日宣布10項利多，當中包括支持金門共用廈門新機場。對此，陸委會副主委梁文傑表示，我方還需要再研究。

梁文傑13日列席立法院第11屆第5會期外交及國防委員會第9次全體委員會報告「針對近期中國籍小型船隻非法入侵我國領海之偵捜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」並備質詢。

梁文傑13日上午在立院被媒體問及上述相關問題時表示，先是表示「昨天我們都已經回應過了」。接著針對記者提問關於中共13日宣布支持金門共用廈門新機場一事，梁文傑回應，「他（大陸）的說法，我們目前還要再研究，目前他（大陸）的說法非常籠統搞不清楚，還要再研究」。

國民黨主席鄭麗文訪陸行12日劃上句點，中共12日上午宣布具體的10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流。其中，在交流方面，將探索建立「國共兩黨常態化溝通機制」，採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融；並建立「國共兩黨青年雙向交流機制化平台」，定期舉辦兩岸青年交流活動，大陸有關單位每年邀請台灣20個青年團到大陸交流參訪。

至於觀光與直航面向上，大陸將推動恢復上海市及福建省居民赴台灣本島個人遊（自由行）試點（此前已恢復到金馬外島）。還將推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，進一步便利兩岸人員往來。支持盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。同時，還提到支持金門共用廈門新機場。

陸委會同日對此回應表示，北京繞過民選政府將兩岸關係「國共化」，所謂鄭習會及十項措施，只是國共雙方政治交易。北京各項「經貿讓利」常以各種莫須有理由片面撤銷或停止，造成我國農漁民和產業莫大損失，只是包裝為「大禮包」的「糖衣毒藥」。

兩岸 國共 國民黨

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