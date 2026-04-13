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西班牙首相桑切斯第4次訪陸 彰顯對華自主路線

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
西班牙首相桑切斯已於11日抵達北京，展開他近四年第四度訪華行程。12日，有不少遊客在北京頤和園巧遇正在此遊覽的桑切斯夫婦。（圖／取自微博）
西班牙首相桑切斯已於11日抵達北京，展開他近四年第四度訪華行程。12日，有不少遊客在北京頤和園巧遇正在此遊覽的桑切斯夫婦。（圖／取自微博）

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）4月11日至15日對中國進行正式訪問，這是他四年內第四次訪問大陸。路透指出，這凸顯其推動對外政策自主路線的決心，但此舉也引發美國總統川普不滿。

報導指，西班牙一直是歐洲支持擴大對中貿易的主要國家之一，主張將大陸視為戰略夥伴，而非川普所認定的經濟與地緣政治競爭對手。此次再度訪陸，顯示桑切斯不願在對中政策上與川普保持一致。川普先前曾批評西班牙在對伊朗戰事中拒絕讓美軍使用其機場，並指責其國防支出偏低，甚至揚言懲罰不配合的北約盟國。

桑切斯的政策在國內選民間具一定支持度，但也引發企業與在野黨憂慮，指出與美國政府關係緊張，可能對西班牙經濟帶來代價。

西班牙政府相關人士指出，桑切斯預計於14日與大陸國家主席習近平會面，討論重點將聚焦地緣政治議題，並將大陸視為穩定力量。不過，西班牙出口商與投資者俱樂部亞太事務協調人阿隆索（Ramon Gascon Alonso）表示，此舉可能進一步衝擊已受川普對歐盟關稅影響的貿易環境，「讓本已脆弱的局勢更加惡化」。

他指出，美國是西班牙最大的外資來源國，雙方在多個關鍵產業仍維持重要貿易往來。

報導稱，桑切斯在歐洲盟友中，被視為對美國及以色列軍事行動批評較為公開的領袖之一。有在野黨高層人士呼籲，桑切斯訪中期間不宜再對美方提出批評，並質疑他是為了國內政治考量與川普對立，恐影響北約團結及美軍在西班牙的駐紮。

大陸駐西班牙大使姚敬表示，雙邊關係良好，有助吸引大陸企業投資，「西班牙在處理對中關係上更為理性，擁有自身判斷與利益，也希望進入大陸市場」。

數據顯示，大陸企業2025年對西班牙投資達6.43億歐元（約新台幣240億元），高於前一年的1.49億歐元，2010年至2025年間累計投資達97億歐元，主要集中於資源開採與能源領域。

據報導，桑切斯此除與習近平舉行會談，並將會晤大陸國務院總理李強及全國人大常委會委員長趙樂際，期間亦將參訪大陸科技企業小米，並主持西中企業論壇，涵蓋能源、基礎建設、生技與科技等領域。此外，桑切斯也將於清華大學發表演說，並與國際關係學者交流。

西班牙政府希望藉此行縮小對中貿易逆差，該逆差在過去4年間已翻倍，2025年接近500億美元（約新台幣1.6兆），並期望提升農產品與製造業出口。

不過，此次訪問並未隨行大型企業代表團，也未規劃重大經貿協議。官員表示，雙方仍有望簽署區域化協議，以恢復受禽流感影響的西班牙家禽出口。類似機制過去曾協助豬肉產業在非洲豬瘟期間避免重大衝擊。

12日，不少遊客目擊桑切斯夫婦現身北京頤和園參觀。

習近平 美軍 美國

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