西班牙首相14日會習近平 料談中東

西班牙首相桑切斯十一日啟程展開為期五天的訪中行程，這是他自二○二三年以來第四度訪問大陸。正式訪問於十三日展開，十四日與大陸國家主席習近平會面。此行將聚焦吸引投資、推動再生能源合作，以及擴大西班牙農產品對中出口等經貿議題，同時中東局勢也將成為雙方關注焦點。

桑切斯此行是應大陸國務院總理李強邀請。由於近期中東局勢緊張，其專機特別避開相關空域，並於亞塞拜然進行技術性停留。西班牙媒體報導指，此次訪問除強化雙邊關係、深化中國對西班牙投資外，亦將觸及當前全球地緣政治變化。報導提到，在美國與伊朗進行停火談判的背景下，中東情勢預料將成為桑切斯與習近平會晤重要議題之一。

從整體外交布局觀察，路透分析，桑切斯短時間內多次訪中，在歐洲主要國家領導人中並不常見，顯示西班牙與大陸關係逐步升溫。陸媒中新社引述北京外國語大學學者崔洪建觀點稱，桑切斯頻頻訪中反映雙方推動高層互動向機制化、長效化發展的戰略意圖。

據中國大陸海關總署統計，二○二五年中西雙邊貨物貿易額已超過五百五十億美元，年增率達百分之九點八。分析指出，對西班牙而言，大陸在農產品、觀光、汽車及再生能源等領域具有高度市場潛力；對大陸而言，西班牙則是新能源汽車、鋰電池與風電等產業的重要投資目的地。