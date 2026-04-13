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南韓駐陸大使 赴習近平父陵園拜祭

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
南韓駐大陸大使盧載憲（左）近日赴陝西省參訪，期間與中共陝西省委書記趙一德（右）會見並共進午餐。圖／截自陝西衛視
南韓駐大陸大使盧載憲（左）近日赴陝西省參訪，期間與中共陝西省委書記趙一德（右）會見並共進午餐。圖／截自陝西衛視

南韓總統李在明上任後，中韓關係持續升溫，南韓駐大陸大使盧載憲近日赴陝西省參訪，期間還前往中共總書記習近平父親、中共元老習仲勳的陵園拜祭，並參觀設有「習仲勳同志生平陳列展」的關中革命紀念館。

南韓駐大陸使館微博發布消息，盧載憲四月九日至十日訪問陝西。訪問期間，盧載憲與中共陝西省委書記趙一德舉行會見並共進午餐。盧載憲還先後訪問南韓光復軍第二支隊舊址標識紀念公園、西安三星半導體工廠、習仲勳陵園及關中革命紀念館，並赴富平縣考察三星助力的鄉村振興項目。習近平即為陜西富平人。

南韓駐大陸使館還提及，此次訪問由在華韓企和南韓駐西安總領事館有關人員陪同，並稱大使館將繼續致力於擴大韓中地方合作示範成果，推動韓中戰略合作關係邁向更高水準。

港媒明報指，南韓駐大陸使館曾單獨發文介紹盧載憲祭掃習仲勳陵墓，並稱習仲勳為「中國改革開放時期主要領導」。報導說，該文已被刪除。

公開資料顯示，習仲勳一九一三年十月十五日出生於陝西富平，是中共早期重要領導人之一，曾任國務院副總理、中共中央書記處書記及人大常委會副委員長等職，為陝甘邊區革命根據地主要創建者之一。習仲勳於二○○二年五月逝世，官方在富平縣修建了習仲勳陵園。

另據陝西日報，趙一德九日會見盧載憲時指出，中韓建交三十四年來，友好合作是兩國關係的鮮明底色。去年十一月和今年一月，習近平與李在明兩度會晤並實現互訪。

中共 南韓 習近平 李在明 韓中

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