南韓首度取代日本 躍陸客海外旅遊首選

中韓近期持續推動人員往來與簽證便利措施，帶動雙邊旅遊市場進一步熱絡。其中，南韓三月卅日起，開放曾訪韓的中國大陸公民可申領有效期為五年的多次往返簽證，這使得南韓近期首次取代日本，成為陸客最大海外旅遊目的地，二月訪韓陸客人數較去年同期大增近五成。

港媒明報指，南韓觀光公社（旅遊發展局）數據顯示，今年二月訪韓外國遊客達一四三萬人次，年增百分之廿五點七，其中大陸遊客貢獻最顯著。二月訪韓陸客達五十點五萬人次，年增百分之四十八，增幅遠超其他客源國。

過去一年多，中韓已陸續推出多項人員往來便利措施。大陸自二○二四年十一月對南韓公民實施卅天免簽至二○二六年底；南韓二○二五年九月啟動中方三人及以上團隊遊客十五天免簽試點，有效期至今年六月。

明報提到，去年十一月北京祭出赴日禁令後，陸客赴日人數大減，今年前三個月中日航線計畫航班數年比下降百分之五十七點二，「外溢效應卻因此利好南韓」。最新數據顯示，南韓首次取代日本成為大陸最大海外旅遊市場，三月中韓航線運力達八十七萬座位，按年增長百分之十八，位列大陸所有國際航線第一；第一季中韓航班量達一點三萬架次，同樣居首。

韓聯社報導，南韓駐大陸使館三月卅一日公告，已從三月卅日起放寬大陸人多次往返簽證申請條件，並進一步延長簽證有效期。曾訪韓的大陸民眾可申領有效期為五年的多次往返簽證。同時，南韓針對大陸十四座城市居民，將多次往返簽證有效期從現行的五年延長至最長十年，包括北京、上海、廣州、深圳、天津、南京、重慶等城市。

南韓觀光公社社長朴聖爀表示，早日實現吸引三千萬外國遊客目標的關鍵在於在中國市場搶占先機。今後將持續深化與主要平台合作，並連結郵輪和航空等管道，推動南韓遊需求回暖，帶動地方旅遊發展。