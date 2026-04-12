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中東局勢談判未果 陸外交部：阿布達比王儲今率團訪陸

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國大陸外交部12日宣布稱，應大陸國務院總理李強邀請，阿拉伯聯合大公國的阿布達比王儲哈立德於4月12日至14日對中國大陸進行訪問。圖／取自阿拉伯聯合大公國國際投資峰會微信公眾號
中國大陸外交部12日宣布稱，應大陸國務院總理李強邀請，阿拉伯聯合大公國的阿布達比王儲哈立德於4月12日至14日對中國大陸進行訪問。圖／取自阿拉伯聯合大公國國際投資峰會微信公眾號

美國、伊朗兩國就中東局勢談判，未能取得實質成果。值此之際，大陸外交部12日下午宣布，應大陸國務院總理李強邀請，阿拉伯聯合大公國的阿布達比王儲哈立德於4月12日至14日對中國大陸進行訪問。

阿拉伯聯合大公國微信公眾號12日指出，據阿布達比媒體辦公室消息，阿布達比王儲哈立德周日（12日）開始對中國進行正式訪問。此次訪問是兩國深化雙邊關係、拓展互利合作的共同承諾的體現，旨在造福兩國及其人民。

消息並稱，此次訪問旨在進一步推動合作，提升阿拉伯聯合大公國與中國之間的長期關係。兩國關係以涵蓋重點優先領域的全面戰略夥伴關係為支撐。哈立德將率領一個高級別代表團，代表團成員包括阿國部長、高級官員、商界領袖及重要經濟合作夥伴。

另，阿拉伯聯合大公國國際投資峰會微信公眾號提到，當前，阿中已建立全面戰略夥伴關係，合作涵蓋多個重點優先領域。此次訪問體現兩國加強雙邊關係、擴大互利合作、造福彼此人民的共同意願，旨在進一步推動阿國與中國的合作，鞏固兩國長期友好關係。

近年來，阿中兩國高層互動頻繁緊密。2024年5月，大陸國家主席習近平與來華進行國事訪問的阿國總統穆罕默德舉行會談，共同擘畫中阿關係新藍圖。同年9月，李強赴阿國進行正式訪問，推動雙邊務實合作走深走實。同年11月1日，穆罕默德總統同習近平互致賀電，慶祝兩國建交40周年。

此外，2025年12月，大陸外交部長王毅對阿國進行正式訪問。雙方同意持續推進共建「一帶一路」，深化投資、油氣、基建等傳統領域合作，開拓新能源、科技創新等新興領域合作。今年3月，大陸國務院副總理丁薛祥和王毅在北京會見阿國總統中國事務特使哈勒敦，就深化高層交往、加強能源投資貿易等領域合作、推動中阿全面戰略夥伴關係邁向更高水平達成重要共識。

習近平 北京 大陸

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