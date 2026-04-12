陸宣布惠台利多 南市府：分散風險樂與世界交朋友

對於「鄭習會」後大陸今上午宣布具體10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流，台南市政府農業局表示，「我們樂於跟全世界交朋友」，但也不會改變農特產品分散風險大原則政策。

市府農業局李芳林下午表示，大陸自2021年3月1日起以檢出檢疫性有害生物（介殼蟲）為由，暫停台灣鳳梨輸入。此禁令嚴重影響主要外銷大陸的台灣鳳梨產銷，當時影響金額巨大。對此，政府積極拓展國際市場，並提供農民補貼以穩定產銷。

他並進一步翻閱數據指出，這幾年來台灣不少農特產品，已不再以大陸為主要銷售市場了，以鳳梨來說，在2017年外銷達2萬7474公噸，大陸占比達97.3%，日本次之約2.2%，到了去年2025年外銷1萬7288公噸，日本占比95%，香港2%，大陸是0。

芒果2017年外銷2749.49公噸，大陸達97.3%，日本次之約2%，2025年859.9公噸（因農災減產），日本54.3%，香港26.2%，大陸仍是0。

至於文旦2017外銷量2419.63公噸，大陸97.9%，香港1.1%，2025年大陸48.7%，香港36.4%。對此李芳林說，文旦部分，是因為花蓮縣有跟大陸先出口，數量才會特別大一點。至於台南的文旦，包括麻豆、下營等地大都是以內銷為大宗。去年麻豆文旦因風災，出口量也相對變低。

李芳林說，這幾年南市府在農業部支持下，拓展不同外銷市場，樂於跟全世界國家用台南優質農產品來交朋友，但優質農產品走向國際高端市場決心不會改變。

著名的台南麻豆文旦目前以內銷為大宗。記者謝進盛／攝影

台南愛文芒果。記者謝進盛／攝影