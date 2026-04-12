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中方提兩岸善意措施 白營地方：應降不確定性、拓多元外銷

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
中國大陸今日上午宣布提出10項兩岸善意措施，台灣民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭表示，地方官新這些措施是否真正有助於基層產業、農漁民與中小企業的穩定發展。圖／溫宗諭提供
中國大陸今日上午宣布提出10項兩岸善意措施，台灣民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭表示，地方官新這些措施是否真正有助於基層產業、農漁民與中小企業的穩定發展。圖／溫宗諭提供

針對大陸今日上午宣布提出10項兩岸善意措施，台灣民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭表示，彰化以農業、製造業為主，民眾更關心的是，這些措施是否真正有助於基層產業、農漁民與中小企業的穩定發展。

温宗諭指出，兩岸之間透過正常交流與經貿往來，確實有助於累積互信、降低誤解，但前提必須建立在「對等、尊嚴」的原則之上，並且不能動搖台灣長期珍視的自由、民主與法治價值。

他認為，對彰化而言，許多鄉親仰賴農產外銷與產業鏈接軌國際市場，在面對兩岸經貿議題時，應審慎以對。民眾黨一貫主張，在維護國家核心價值的同時，也應積極為基層經濟找出路，但絕不能讓單一市場成為唯一依賴。縣內農民與業者最擔心的不是競爭，而是政策與市場的不確定性。因此呼籲在推動兩岸政策時，應更協助業者分散市場、降低風險，拓展更多元的外銷管道，避免「把雞蛋放在同一個籃子裡」。

温宗諭也說，中方若常常以政治因素干擾正常經貿秩序，甚至影響台灣農漁產品與觀光產業，將直接衝擊基層民生，這樣的作法不僅無助於兩岸關係，也難以獲得台灣社會的認同。

大陸 民眾黨 兩岸

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