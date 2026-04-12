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港律政司長：追求「開放型安全」而非「絕對安全」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
香港律政司長林定國稱，香港維護國家安全實踐不追求「絕對安全」或「泛化安全」，而是追求「開放型的安全」發展。（中新社）
香港律政司長林定國稱，香港維護國家安全實踐不追求「絕對安全」或「泛化安全」，而是追求「開放型的安全」發展。（中新社）

今年4月15日，是中國大陸第11個「全民國家安全教育日」，也是港版國安法公布實施六周年。在此前夕，香港律政司長林定國說，香港維護國家安全實踐不追求「絕對安全」或「泛化安全」。他聲稱，香港追求「開放型的安全」發展。

據港媒《星島日報》，林定國表示，香港不把國家安全「泛安全化」，亦不追求所謂「絕對安全」。他解釋，香港不應為了安全而輕易犧牲其他重要價值，也不應動輒將所有事情都掛上國家安全的名義，強調這並非香港的態度及原則。

林定國表示，香港追求「開放型的安全」，以回應香港作為國際社會的實際需求。他提到，當中有兩個重點，其一是堅持保障基本人權自由，按照國際標準維護基本法所保障的人權自由，從而在安全和自由之間取得平衡；其二是堅持法治原則，例如在處理國安案件時，必須保障獨立的司法審判權。

提及壹傳媒創辦人黎智英因「串謀勾結外國勢力」等罪名被判監20年，林定國指，此案的審訊是以公開審訊形式處理，讓社會可以看到法官的行為、被告有否得到辯護的權利、檢控官是否基於證據提控等，正是體現堅持保障基本的人權自由及法治原則，去處理國家安全的案件。

林定國強調，維護國安要有客觀態度，不應因別人的影響而決定什麼該做、什麼不該做。該做的事，不論別人主觀上是讚賞還是批評，也要堅持去做；不該做的事，無論別人是稱讚還是責難，都不應該做。

針對大陸國務院新聞辦公室早前發布「『一國兩制』下香港維護國家安全的實踐」白皮書。林定國稱，這是最完整講述香港在「一國兩制」之下處理國家安全的所有事情，重申國家安全最基本就是領土完整。他指稱，香港回歸後經歷不少風雨，白皮書亦提供客觀證據，以駁斥部分不正確批評，如香港自「港區國安法」及「基本法」23條推出後，刑事檢控案件中不超過0.5%涉及國安。

一國兩制 中國大陸 港版國安法 香港

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